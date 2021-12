Atlas: Obsequiarán tortas en dado caso que la Academia se proclame campeón

Guadalaajara, Jalisco.- Las apuestas y el apoyo nacional a los rojinegros del Atlas se han empezado a manifestar a unas horas de comenzar el duelo de ida de la Gran Final del torneo Grita México A2021 de la Liga MX, misma que se jugará en el Estadio Nou Camp del Club León, rival de los tapatíos.

Claro que los aficionados del futbol mexicano han reaccionado a esta novedosa y curiosa final del campeonato en disputa, externando que desean observar al conjunto de la "Perla Tapatía" en lo más arriba del podio, para cantar a los siete mares la palabra "Campeón" después de 70 años.

Por supuesto que no ser constante en las finales de la Primera División jugaría en contra del Atlas, sin embargo existen personalidades que confían en que este año en curso se romperá la sequía sin un trofeo de la Liga MX, tal y como lo hizo la Máquina de Cruz Azul hace seis meses.

El día miércoles 08 de diciembre uno de los primeros que anunció una promesa si es que la Academia termina campeón fue el narrador de TUDN, Enrique Bermúdez de la Serna, asegurando que se pintará el escudo del club en la frente si se corona en este torneo.

Público del Atlas en el Estadio Jalisco

Jam media

Ahora una tortería se sumó al tren de las apuestas y celebraciones en caso de que los zorros sean el nuevo monarca de la Primera de México. Los encargados afirmaron que regalarán una cantidad de hasta 300 tortas a los fanáticos que acudan al establecimiento con una playera del Atlas.

Dicha promoción no tendrá validez si la Furia no conquista la segunda estrella de su historia. Desde luego que la tortería recalcó que no será aplicada en este jueves aún si el Atlas derrota a la fiera, nada más funcionará si se acaba la malaria de 70 años de ayuno en la segunda final de la institución desde 1999.

Afición del Atlas en el Estadio Jalisco

Jam media

¿A QUÉ HORA SE JUGARÁ EL DUELO DE IDA?

El primer capítulo de la final del Grita México A2021 de la Liga MX empezará en punto de las 21:00 horas (tiempo de México), 20:00 horas (tiempo de Culiacán). Atlas y León se enfrentarán por primera ocasión por el título liguero. Además jugarán la sexta contienda definitiva entre el 2do y 3ro de la tabla de posiciones.

Leer más: Liga MX: Atlas registra dos triunfos en el Nou Camp de León