Atlas: "Vamos a celebrar el Tricampeonato"; Eddy Reynoso

Los Ángeles, California.- Eddy Reynoso, instructor del púgil mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez, estuvo presente en el primer careo de su discípulo con su futuro oponente Gennady Golovkin, mejor ubicado como el kazajo que peleará por tercera vez contra el tapatío, ahora para el 17 de septiembre del presente año.

Así como quiere ver el triunfo del campeón indiscutible de las 168 libras, en su mente también está la celebración del posible Tricampeonato de su equipo, Atlas de Guadalajara, al referir que ser de la Academia es algo sin precedentes y que el festejo de la tercera copa al hilo será mejor a la última conquistada en Pachuca, Hidalgo.

"Imaginate, se siente bien chingón ser del Atlas y se va a sentir mejor ahora con el Tricampeonato ¿Cómo no? Estamos bien armados y tienen muy buen técnico (Diego Cocca)", mencionó el entrenador, quien, penosamente, no podrá asistir al partido, Atlas vs Cruz Azul, del siguiente domingo en Carson, California.

¿POR QUÉ NO ESTARÁ EDDY REYNOSO EN EL JUEGO DE SUPERCOPA?

Hemos visto que, tanto Saúl Álvarez como el propio Eddy Reynoso, han asistido a los juegos definitivos del Atlas de Guadalajara, incluso se previno que ambos estarían en el Dignity Health Sports Park para apoyar a su club el domingo que viene en el juego de Supercopa, torneo avalado por la Liga MX.

Sin embargo el preciso 26 de junio el 'Canelo Team' emprenderá su viaje hacia Nueva York para continuar su gira, por lo que le será imposible asistir al partido que se estará celebrando cada que exista algún equipo bicampeón en la Primera División Profesional.

Eddy Reynoso tras el triunfo de Saúl Álvarez

Instagram caneloteam

¿A LOS CUÁNTOS AÑOS EDDY REYNOSO COMENZÓ A SEGUIR AL ATLAS?

Cabe recordar que el entrenador de boxeo develó que desde su infancia sigue de cerca al equipo tapatío, teniendo mayor noción desde que cumplía sus 8 primaveras, inclusive aseguró que se pone más nervioso en un cotejo del cuadro Rojinegro que de las mismas peleas del 'Canelo' Álvarez.

"Me pongó más nervioso ahorita que cuando pelea el 'Canelo', la verdad que esperé tantos años, desde niño, desde los 8 años que soy fiel seguidor del Atlas", dijo en su momento Eddy Reynoso.