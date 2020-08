Atlético de Madrid: Aficionados "desean" que Thomas Lemar resulte contagiado de Covid-19

Madrid.- Este domingo el Atlético de Madrid anunció que dos futbolistas de su actual plantilla dieron positivo por coronavirus, horas después del anunció en las mismas rede sociales llamaron la atención como los aficionados que no están contentos con el rendimiento de Thomas Lemar desearon abiertamente que fuera uno de los jugadores contagiados.

Dichos comentarios no quedaron ahí, pues muchos otros seguidores del club español salieron a defender al futbolista y criticar el pensamiento de las personas que le desean el mal a otra persona solo por el hecho de no ser de su agrado. Entre uno de esos mensajes sorprendió el de Jules Koundé, jugador del Sevilla quien asegura no poder creer que pueda haber gente que desee el mal.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En su respuesta el francés fue claro y tajante al etiquetar a esas personas como unas sirvenguenzas ante tales declaraciones. "Veo mensajes deseando que sea Thomas Lemas quien tenga COVID... De verdad sios sinvergüenza, un poco de respeto estamos hablando de vida humana, broma no es", sentenció".

Mensajes del jugador francés | Captura de Twitter

Ante esta respuesta mucho otros seguidores le recriminaron que no tenía nada ver con el equipo ya que él pertenece a otro equipo y que si estuviera en su equipo hasta podría llegar a pensar lo mismo. A dichos comentarios ya no respondió, pero dejó claro que hay que tener más empatia con las personas y no solo hablar.

Atlético de Madrid solo dio a conocer los resultados más no los nombres de las personas involucradas para cuidado y seguridad, ya está bajo responsabilidad de cada uno si desean hacer público sus resultados. Por su parte Jules Koundé se encuentra en Alemania en concentración de cara al duelo ante el Wolves en los 4tos de Final de la UEFA Europa League. Dicho juego será a solo un partido por disposición de la misma UEFA.

Por su parte el conjunto de Madrid se encuentra en Portugal para también los 4tos de final pero de la UEFA Champions League ante el Leipzig, quien gane a un solo juego accederá a las semifinales de la competencia Europea, donde podría tener actividad el mexicano Héctor Herrera.

Te puede interesar

Se revela que ya hay pláticas para que Cristiano Ronaldo llegue al PSG

Champions League: Lionel Messi estará disponible ante el Bayern Múnich