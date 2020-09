Atlético de Madrid el verdadero ganador de la novela de Barcelona y Luis Suárez

Madrid.- Este viernes Luis Suárez se ha realizado sus pruebas médicas y ha firmado su contrato con el Atlético de Madrid por dos años con un coste de 6 millones de euros, una suma bastante baja para el tercer mejor goleador del Barcelona. El jugador ya fue presentado de forma oficial en el Wanda Metropolitano y se espera la decisión para poder ponerlo a jugar.

En este nuevo camino en el futbol para Luis Suárez le ha llegado en una etapa en su carrera que posiblemente él se veía en otra circunstancias, quizá acabado su carrera con el cuadro catalán. Pero las cosas cambiaron totalmente en solo unos días. Pero poniendo sobre la mesa toda la transacción el verdadero ganador de la salida el uruguayo del Barcelona fue el Atlético de Madrid.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esta podría ser la venganza directa del cuadro colchonero tras la salida de Antonie Griezamnn al Barcelona, ahora con la llegada del charrúa en condiciones plenas para estar dentro de los mejores delanteros de LaLiga en sus últimas temporadas. Con solo un precio de 6 millones de euros se podría consideras una verdadera "ganga" pues considerando lo que puede dar en el campo es un precio muy bajo.

Presentación de Luis Suárez en la cancha del Wanda Metropolitano | Vía Twitter Atlético de Madrid

Aunque esta cifra puede aumentar si el Atlético consigue algunos logros en Champions League. En lo que puede ofrecer dentro del campo es más que obvio, totalmente comprobado por lo que sin lugar a dudas en cuestiones de gol no habrá problema pues esa es una de sus especialidades. Aunque su edad será una de las limitantes ya demostró que eso no será un inconveniente para dejar el cuerpo y alma en la cancha.

Pero no todo es una bueno, también hay que mencionar los contras que podría dar un jugador como Luis, pues aunque se sabe que entregará su máximo en cada partido, su tendencia a tener una lesión podría aumentar por lo que su tratamiento de recuperación podría ser de más tiempo que de un jugador más joven. Hay que recordar que su llegada se dio luego de que Álvaro Morata decidió no seguir con los colchoneros por no tener minutos. Aquí entraría el gusto del entrenador ya que Simeone suele darle más juego a Diego Costa que también ya está en una edad avanzada.

Luis Suárez ha presentado sus exámenes médicos este viernes | Captura de Twitter

Dicho lo anterior la posibilidad de que vea sus primeros minutos con el Atlético podría ser esta jornada 3 cuando el equipo debute en LaLiga ante el Granada luego del descanso que la competencia le entregó por su participación en Champions League. El encuentro que ahora todos esperarán será en la jornada 10 el próximo 22 de noviembre cuando el Barcelona visite al Atlético en su casa.

Suárez portará el número 9 en la espalda, mismo que dejó libre Álvaro Morata tras su salida a la Juventus hace unos días. Por su parte el cuadro español le dejó un mensaje de bienvenida más que merecido a su nuevo goleador, "Con la llegada de Luis Suárez al Atlético de Madrid incorporamos un gran goleador, con una dilatada experiencia en Europa, que siempre se ha caracterizado por su entrega dentro del campo y considerado uno de los mejores en su puesto a nivel mundial".