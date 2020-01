Atlético de Madrid viene de atrás y vence el Barcelona

Arabia Saudita.- Lo que era un partido tranquilo para el Barcelona se fue al abismo en los últimos 10 minutos del encuentro, cuando con una sorpresiva respuesta de los colchoneros pudieron remontar para ganar 3-2 y meterse a la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid.

En un juego donde además de un control culé también se vio envuelto en la polémica con algunas decisiones que aparentemente perjudicaron al Barcelona a no marcarle dos claros penales que hubieran significado la victoria blaugrana.

⏰ Final del partido

Barça 2-3 Atlético de Madrid

⚽ Messi y Griezmann / Koke, Morata (p) y Correa

El partido interesante inició hasta la parte complementaria, justo a minuto de haber iniciado Koke llegó pleno al área de Neto con un potente disparo raso que ayudo que fuera inalcanzable para el arquero. Las acciones parecían bajo control para los rojiblancos pero solo 4 minutos después apareció el 10 de Barcelona para poner el gol del empate.

A los 62' el francés Griezmann se encargó de poner el 2-1 con un certero golpe de cabeza que fue inatajable para Oblak, con ese marcador Barcelona accedía a la gran final ante el Real Madrid, pero las cosas no quedarían así. Los ataques del Atlético ya eran más constantes pero no concretaban. La polémica llegó cuando en dos ocasiones el VAR no le dio justicia en dos penales sobre Vidal y Umtiti, pero a los 80' si le concedió uno al rival para que empatará el marcador, vía Álvaro Morata.

Justo cuando parecía que el juego acabaría y se hiria al alargue en una desatención, Morata habilitó a Ángel Correa que no desaprovechó la oportunidad y marcó el 3-2 final.

Esta es la 3ra derrota de una competición oficial que le ha costado una elimiación a Valverde al mando de Barcelona, la caída ante la Roma que le remontaron un marcador de 4-1 para perder la vuelta 3-0 e irse por el gol de visita. La última elimicación en Champions ante el Liverpool donde también le remontaron un marcador considerable y ahora este ante el Atlético de Madrid.

Con este resultado, Atlético de Madrid se verá las caras ante el Real Madrid en el derdy de Madrid en una final, recreando la que fuera una final de UEFA Champions League.