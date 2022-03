¡Atuendo de lujo! Jimena Sánchez pone a babear a sus fans con increíble vestido rojo

México.- No hay día que Jimena Sánchez que a deber a sus seguidores con alguna publicación digna de admirar y es que ahora toda la atención de las redes sociales se la llevó gracias a un precioso vestido rojo que además de hacerle justicia a su figura, tambien le dio un gran plus a su belleza realzando su rostro y sus finas facciones del rostro lo que ha dejado más que claro que es inigualable.

Esta única foto fue compartida en su cuenta de Instagram que apenas con unas cuantas horas ha resultado una gran sorpresa para todos los seguidores de la conductora de Fox Sports especialmente por el color pues es muy raro que Jimena Sánchez acuda a la intensidad de del rojo pero ha quedado comprobado del por que casi no lo hace y es que puede generar la locura entre su comunidad.

La foto fue tomada en un lugar desconocido pues solo logra verse una pared, pero lo que realmente importar es Jimena Sánchez, la influencer aparece modelando de lado dejando ver un poco de la parte trasera de su vestido, pero su torso ayudó a que parte su pecho tambien fuera visible como el rostro que era fijo a la cámara captando totalmente el atractivo de la modelo.

El vestido rojo que causó sensación en redes sociales | Foto: Instagram Jimena Sánchez

En color rojo hizo que los seguidores reaccionaran de muy buena manera con cientos de comentarios y más de 85 mil likes y que aún va en aumento y no parece que vaya a detener por un buen momento. Los mensajes son simplemente lindos, "Wow me encantas", "Deslumbrante", "Simplemente espectacular, radiante, elegante y linda Jimena Sánchez", "Me simpatizas cada vez más" y muchos otros similares.

En los últimos meses Jimena Sánchez ha optado por este tipo de ropa muy llamativa, no es la primera vez que prueba con un vestido solo que lo hizo con otros colores como morado, azul, con flores y más diseños que se han viralizado entre los fans quienes son los que llenan de amor todas sus publicaciones.