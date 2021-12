Auckland City FC se vuelve a perder el Mundial de Clubes a causa del Covid-19

Australia.- La FIFA mediante un comunicado en redes sociales informó que el club australiano Auckland City FC ha decidido renunciar por segunda ocasión a participar en el Mundial de Clubes, esta decisión llega luego de que su país está de nuevo luchando contra el Covid-19 y han cerrado las fronteras y no hay una fecha exacta para su reapertura lo que compromete la logística del equipo para su viaje a los Emiratos Árabes Unidos, lo que ha hecho que tengan que renunciar al Mundial de Clubes.

Se explicó que buscaron la manera de que el Auckland City FC pudiera asistir, intervino la Federación Neozelandesa y la OFC pero no pudo llegarse a un acuerdo con el gobierno para ser más flexibles con las medidas de seguridad lo que ha orillado al equipo a renunciar. Esta no es la primera ocasión, ya en la edición del 2021 tambien el Auckland City FC tuvo que renunciar al torneo porque no le dejaron viajar a Qatar.

"A pesar de los recientes diálogos entre la FIFA, el Auckland City FC, la Federación Neozelandesa y la OFC, la FIFA fue informada de que el retraso en la reapertura de las fronteras de Nueva Zelanda causado por la actual pandemia de COVID-19 y la reintroducción del sistema obligatorio de Aislamiento y Cuarentena Gestionados (MIQ) al regresar al país obligaron al Auckland City FC, a su pesar, a renunciar al torneo", se lee.

A diferencia de lo que sucedió al inicio de este 2021, en donde luego de que Auckland renunciara la FIFA ya no pudo invitar a ningún otro equipo lo que modificó el formato. Ahora desde el anuncio de la renuncia tambien se hado a conocer al equipo que tomará su lugar y se trata del AS Pirae de Tahití, "La FIFA ha anunciado el viernes 31 de diciembre que el AS Pirae, de Tahití (TAH), participará en la próxima Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2021, tras la retirada del Auckland City FC de la competición" se agrega en el comunicado.

Auckland City FC renuncia al Mundial de Clubes por segunda ocasión | Foto: Captura

Con ello los equipos calificados ya están completos una vez más; Monterrey (Concacaf), Chelsea (UEFA), Palmeiras (Conmebol), Al Hilal SFC (AFC), Al Ahly (CAF), AS Pirae (OFC) y el equipo invitado como anfitrión y ser el campeón de la liga de Emiratos Árabes Unidos el Al Jazira. El torneo sigue planeado a jugarse del 3 al 12 de febrero del 2022, las fechas y cruces ya se han dado a conocer en el sorteo de hace algunas semanas.

Reacomodo de los cruces del Mundial de Clubes