Autos de la Fórmula 2 chocan en Mónaco

Francia.- Un choque se registró en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 2 entre la piloto colombiana Tatiana Calderón y Mick Schumacher, el hijo de la leyenda del automovilismo.

La sudamericana circulaba intentando proteger su posición cuando, en una curva, el alemán intentó rebasar pero terminó ocasionando un leve choque tras el cual todo el circuito quedó bloqueado.

Como consecuencia del accidente Schumacher recibió una sanción denominada 'drive through', es decir, pasada por boxes extra.

La piloto colombiana Tatiana Calderón no pudo terminar el Gran Premio de Mónaco después de protagonizar un choque con Mick Schumacher, hijo de la leyenda del automovilismo, en una nueva edición de la Fórmula 2. pic.twitter.com/ezx3WIAaAV — RYSSPTY (@RYSSPTY) 25 de mayo de 2019

"Vi que venía detrás mío Mick Schumacher y aquí es muy difícil adelantar. Creo que yo no vi que estuviera tratando de hacer un adelantamiento, me tocó y quedó todo el circuito bloqueado. No quería darle el puesto gratis y yo venía haciendo mi estrategia, mi ritmo y creo que realmente los lugares donde puedes adelantar eran mis sitios fuertes, entonces, pues, por eso la desesperación un poco", comentó Calderón, quien quedó en último lugar debido a que no pudo terminar la carrera por el impacto.