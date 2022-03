Auxiliar de Andrés Lillini asegura que Pumas está en la pelea de los dos torneos

Pumas de la UNAM no tuvo la mejor de la suerte este sábado en la Jornada 11 al perder ante Rayos del Necaxa en Ciudad Universitaria, después de venir de una remontada épica en la Concachampions.

El auxiliar de Andrés Lillini, Hermes Desio dejo en claro que Pumas de la UNAM no es de poner excusas y este sábado ante Rayos del Necaxa no pudieron aprovechar jugar de local y fueron golpeados en el momento adecuado.

"Hoy nos golpearon en el momento adecuado. No somos de poner excusas y no quitamos el mérito al rival que hizo un buen partido, ellos nos golpearon en el momento adecuado, no supimos revertir la situación.

Leer más: Liga MX: Esta sería la probable alineación del América para este domingo ante Toluca

Para Hermes Desio, Pumas de la UNAM tiene un gran corazón y esta para competir en los dos torneos que esta disputando que son el Clausura 2022 y la Concachampions.

"Nosotros sabemos lo que tenemos y somos hasta lo que nos dé, vamos a enfrentarlos (los dos torneos) eso lo tenemos en claro, sabemos que vamos a ganar o perder, pero no nos vamos a rendir. Hasta que nos den el corazón, las piernas y la cabeza vamos a tratar de ir por los dos", dijo el argentino, quien habló en lugar de Lillini, quien está suspendido.

Pumas no se vio nada bien en la Jornada 11 y el auxiliar técnico asegura que todos quieren ver a un equipo como el que se vio en el miércoles con una remontada de lujo, pero a veces es imposible ver esa versión en todos los juegos.

"Obviamente nos gustaría que (Pumas) siempre fuera el equipo del miércoles pero eso es imposible por varios factores y uno de ellos es que el rival no es el mismo.

Leer más: ¡Grandes recuerdos! Liliana Lago recuerda sus bellos momentos como reina del Carnaval de Veracruz (Video)

"Lo del miércoles fue algo grande en muchos aspectos, no somos de poner excusas pusimos a los que creíamos que estaban mejores y los más adecuados y estos jugadores se prestan, te invitan para algo especial", señaló.