Avalancha en Austria deja a 3 esquiadores muertos; entre ellos Rene Hofer, promesa del motocross

Austria.- Este domingo las alarmas se encendieron en el centro de Austria luego de que una avalancha provocara un gran desastre a al menos once esquiadores que practicaban deporte, lamentablemente de ellos 3 no pudieron sobrevivir dejándolos sepultados entre la nieve. Tras horas desde que sucedió el incidente no se han reportado más pérdidas humanas. Una de las sorpresas es que uno de los fallecidos era Rene Hofer un reconocido conductor de Motocross con una carrera prometedora.

De acuerdo con los primeros reportes la avalancha se originó en la provincia de Salzburg, en el centro del país. Los esquiadores estaban realizando sus actividades como en cualquier otra ocasión cuando la gran masa de nieve comenzó a deslizarse por la superficie al punto de convertirse en esa gran avalancha golpeando de lleno a los deportistas y quitándole la vida a 3 de ellos y lesionando a 2 más al ser revisados se dictaminó que están fuera de peligro.

El rescate se dio casi de inmediato, luego de que sucedió el accidente los rescatistas llegaron al lugar, algunos esquiadores quedaron completamente sepultados y otros más parcialmente a los que fueron que hallaron con más facilidad, además de que contaban con un rastreador que hizo más sencillo la labor. En lo que respuesta a la victimas mortales, uno de ello ya había fallecido tras el impacto, uno más fue encontrado pero murió en el hospital de Klagenfurt y el último que fue el que más costó encontrar pues no tenía su rastreador duro más de 4 horas bajo la nieve lo que quitó la vida.

Leer más: Liga MX: Ariel Holan tendrá su tercera final en apenas 6 meses con el Club León

Todos ellos fueron identificados como austriacos de edades de 19 y 24 años. El nombre que más se ha dado a conocer en las últimas horas ha sido el de Rene Hofer quien con 19 años fue identificado como una de las promesas del motocross, era piloto de Red Bull KTM Factory del Motocross2. Hofer fue de los esquiadores que tardaron en encontrar pero una vez que fue así ya había fallecido luego de haber estado hasta en una capa de 4 metros de nieve que le hicieron difícil salvar su vida.

Rene Hofer es despedido por el mundo del motocross | Foto: Captura

Hofer era considerado una de las grandes apuestas de Red Bull en el mundo de las motocicletas, en su corta vida ya había disputado 25 carrera mundiales, tuvo 2 podios y 2 victorias. Su última participación en el MX2 fue hace unos meses logrando el 6to lugar. Su nombre ya era de elite en el equipo de KTM pues lo consideraban para el título de la segunda categoría de motocross del 2022.

Otros de los logros del austriaco era haber sido campeón del mundo junior 85cc y campeón de Europa de EMX85 en 2016. En 2020 fue cuando llegó a la MX2, pero una lesión le complicado su preparación, al final su compitió logrando ese ya mencionado 6to lugar. Ahora sus redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a la familia y despidiéndolo con apenas 19 años.