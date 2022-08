¡Avísenle! FIFA piensa que Chicharito Hernández estará en Qatar 2022 y que aumentará su cuota goleadora

México.- Cada vez falta menos para que la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 de inicio, ya los preparativos de las selecciones están con los últimos detalles, así como los organizadores. Aunque hay uno que no está muy bien actualizado en torno a la Selección Mexicana y es que a través de la cuenta oficial de la Copa Mundial FIFA en Español, hizo un comentario en donde piensa que Javier "Chicharito" Hernández podrá aumentar su cuota goleadora aun cuando no ha sido convocado desde hace más de 2 años.

La cuenta oficial del Mundial ha sido parte de un gran "Fail" y los aficionados mexicanos han estado ahí para dejárselos claro y es que es bien sabido que Chicharito Hernández está prácticamente vetado de la Selección Mexicana, desde noviembre de 2019 que el canterano de Chivas no recibe un llamado al Tri, luego de una indisciplina que con el paso de los años no se ha podido saber en realidad qué fue lo que pasó con el jugador y el entrenador que se ha mantenido firme para no convocarlo.

"Es el máximo goleador de México en las Copas Mundiales de la FIFA. ¿Seguirá aumentado su cuenta en Qatar?", fueron las palabras que la cuenta utilizó, además de compartir un video con algunas anotaciones del delantero del LA Galaxy. Minutos solo bastaron para que los aficionados se comenzarán a burlar del hecho pues no ven una posibilidad para que Chicharito sea llamado por el Tata, cuando en todo el proceso no lo tuvo en cuenta en ningún momento.

"Que alguien le avise a la FIFA que Chicharito no va a ir a este Mundial por indisciplinado", "Carnalitos, un repasito rápido, como de 5 minutos por los medios mexicanos y se eviten estas pérdidas de tiempo", "Que alguien le avise a la FIFA que en México tienen lamentablemente vetado a Chicharito y no lo quieren llevar", son algunos de los mensaje que inundan la cuenta de la FIFA.

Javier Hernández junto a Luis Hernández son los máximos goleadores de México en Mundiales, ambos suman 4 goles. Chicharito los logró en Sudáfrica 2010 ante Francia y Argentina. en Brasil 2014 ante Croacia y para Rusia 2018 su victima fue Corea del Sur. En lo que si Hernández Balcázar comanda, es como goleador histórico de la Selección Mexicana y es que con 52 goles, misma que no se ha actualizado desde hace ya algunos años.