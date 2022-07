"Ayúdame a conocer a mi ídolo"; niño moreliano vende churros para ver a 'Checo' Pérez

Morelia, Michoacán.- De esas historias que conmueven en las redes sociales y se hace el llamado para hacer lo posible por enviar el tan ansiado mensaje a la persona que va dirigido, y el mismo pueda reaccionar con alguna respuesta que podría cambiar la vida de una persona, que hace lo posible porque un sueño se vuelva realidad.

Así es la historia del pequeño Matías Emilio Márquez Olalde de 14 años, quien desde hace un año vende todo churros y dorilocos para obtener el dinero suficiente para comprar un boleto de la Fórmula 1, y pueda cumplir esa deseo que es conocer a su ídolo, Sergio 'Checo' Pérez.

"Empecé a hacer esto porque no tenía trabajo, yo tenía una deuda que pagar por un boleto y no sabía la forma de conseguir dinero, así que mi hermana me dijo que me pusiera un puesto de churros para ganar dinero", mencionó el moreliano.

En varias fotografías que circulan entre los medios se puede ver a Matías con la camiseta de la escudería, Red Bull Racing, mientras atiende su puesto, incluso tiene una figura de cartón del piloto tapatío, justo a un lado de su puesto que coloca afuera de su casa.

Matías compartió que su pasión por la Fórmula 1 procede de las historias que le cuentan sus conocidos, entre ellos su prima, quien asistió el año pasado al Gran Premio de México y le mencionó la emoción que es ver rugir los motores, por lo que tiene en mente vivir esa experiencia de cuerpo presente.

"Mi prima fue a la Fórmula 1, ya lleva mucho tiempo y desde que fue al Gran Premio el año pasado, me gustó la forma en la que se vive allá la experiencia del refugio del motor y la fiesta qué hay allá en cada carrera y dije yo quiero vivir ahí la experiencia completa", confesó.

Al principio Matías Emilio ayudó a su mamá a empacar carne seca para ahorrar algo de dinero y posteriormente tuvo la idea de colocar su puesto de churros de lunes a domingo, para hacer lo posible por ir a las carreras y animar desde el mejor asiento a su héroe Sergio Pérez, explicó su hermana.

"Ha sido súper emocionante, todos estamos apoyándolo para que pueda ir, la verdad es que lo veíamos un poquito lejano y al principio cuando nos mencionó: 'Quiero ir' fue ¿cómo le vamos hacer? fue iniciativa totalmente de él".

"'Checo' Pérez, la verdad si quisiera conocerte y si me pudieras mandar un video o algo estaría perfecto y si no, con que veas esto sería perfecto, poder verte y cualquier cosa que tú hagas estaría perfecto", fueron las humildes palabras que envió el joven Matías al piloto mexicano.