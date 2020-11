"Ayudar a Diego con su salud fue maravilloso" Christian Delgado

Culiacán.- Conmovido hasta las lágrimas, el kinesiólogo argentino Christian Delgado habló en exclusiva para EL DEBATE sobre su cercanía con Diego Armando Maradona, cuando el astro dirigió a Dorados de Sinaloa hace un par de años. Delgado habló de lo que significa la pérdida de Diego, y recordó la experiencia que para él es la más linda de su vida profesional, rehabilitar las rodillas del Pelusa.

Compartiste muchos momentos con Diego, ¿con cuáles te quedas?

Fueron muchos lindos y bellos momentos los que compartí con él, sobretodo cuando recién llegó a Sinaloa. Fue una alegría muy grande saber que venía para acá, yo ya era su fan, prueba de ello es que mi cuarto hijo se llama Diego por Maradona. Es mi ídolo más grande y fue una bendición de Dios el haberme permitido convivir con él.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tuviste la fortuna de ayudarlo con su salud, al repararle las rodillas.

¿Qué significa eso para ti?

Siempre lo voy a decir tal cual, como es. La rehabilitación de Diego es el caso más lindo y difícil de mi vida profesional, rehabilitar la rodilla de Diego, que venía con un desgaste articular que afectaba su calidad de vida, eso es algo maravilloso. Después que él mismo me agradeciera por hacerlo caminar sin dificultades es algo espectacular.

¿Cómo tomaste la noticia del fallecimiento de Diego?

Es lamentable la noticia. Pero me quedo con lo mejor, mucha gente me ha contactado para opinar sobre él, y para mi eso es un homenaje grandioso. Me afectó emocionalmente, claro que me afecta porque él me abrió su corazón. Conocerlo fue lo más lindo que me ha pasado, era un ser humano excepcional. Me deja un gran legado en la vida.

Diego Armando Maradona junto a su kinesiólogo y un delicioso pastel

Cortesía

¿Había planes de volver a verlo?

De hecho yo tenía planes de ir la siguiente semana a Argentina para convivir con la familia, y tenía pensado aprovechar para saludarlo. Ahora aprovecharé el viaje para visitar a su familia y darle mis condolencias.