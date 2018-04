"Ayudará mucho el aumento de extranjeros"

Con todo los preparativos.

El aumento de jugadores extranjeros para la próxima campaña de la Liga Mexicana del Pacífico ha sido una muy buena noticia para el club Cañeros de Los Mochis que ya está a la búsqueda de esos elementos que habrán de fundarse la casaca verde en la edición 2018-2019 del beisbol invernal mexicano.

Entrevistado minutos antes del recorrido que realizó el gobernador Quirino Ordaz Coppel por el estadio Emilio Ibarra Almada la tarde del sábado, el presidente de la organización esmeralda Joaquín Vega Inzunza resaltó la oportunidad que tendrán los ocho clubes que conforman la LMP de reforzar los roster con el aumento de exranjeros.

“Eso es privilegiar y el nivel de competencia y como es piso parejo para todos el éxito o el fracaso de estos jugadores será también el mismo riesgo, sin duda es una buena acción con la que habremos asegurar el espectáculo que le brindamos a la afición, se hicieron muchos estudios para poder aprobar esto que esperamos sea satisfactorio para todos”.

¿Qué otras cosas se están haciendo o se van a hacer para revertir y responder al gran reto que puso la Liga de Verano al jugar con dos torneos?

Hay muchísimas cosas de reglamento operativo que se tienen que actualizar, como son fechas de altas y bajas de jugadores y muchos aspectos más, como el tiempo de jugadores fuera de roster, la mayor atención al pelotero mexicano, y muchas estrategias más para que no nos efecte tanto el calendario tan largo de ellos.

¿Cuáles extranjeros repiten con Cañeros de Los Mochis?

Yo veo con muy buenos ojos el tema de Olmo Rosario y le seguímos dando mucho seguimiento a Michael Wing, al igual que a Jhonson, y a Aikeem Bostick pero ya sin restricciones, sin limitación de entradas lanzadas ni de pitcheos. Ya se han hecho dos etapas de scouteo para detectar y firmar ese material extranjero que nos hace falta. Se van a hacer visitas a la Liga Norte de México, Liga Mexicana de Verano, a la Academia, Liga Instruccional de Esados Unidos y muchos escenarios más. Vamos a meternos de lleno a buscar esos elementos.

¿Repite Ramón Orantes como mánager?.

SI. Si repite Ramón Orantes para seguir el proceso con él totalmente convencidos de que no fue el mánager, que no fue (Luis) Sojo, que no fue (Ramón) Orantes el culpable, entre lesiones, mala suerte y mal momentos de jugadores y si acosados por problemas de lesiones jugadores claves, problemas que ahora hemos visto en nuestros jugadores como el caso de Sebastián Valle que reportó desde el inicio de campaña en Verano después de esa fuerte carga de trabajo que tuvo, además de que esa lesión del año pasado que no evolucionó favorablemente.

¿No pone en riesgo el regreso de Ramón Urías después de su llegada al beisbol de Estados Unidos?.

Hasta ahorita no. Lo que él nos ha dicho es que en cuanto pueda reportar él va a estar con Cañeros de Los Mochis, yo veo más favorable que desfavorable su incursión a ese beisbol porque él termina en septiembre y va a llegar en ritmo.

¿Que nos dice de los trabajos en el Emilio Ibarra?.

Los encargados de la obra nos han dicho que los trabajos se terminan para septiembre. El avance es bueno y todo indica que si se va a terminar para la tercera semana de septiembre.