BOXEO: “Estoy listo para brindar una tremenda pelea a la afición de Los Mochis”

Por un triunfo de calidad.

Eduardo “Sugar” Núñez se dijo muy motivado para el duelo del viernes por la noche ante el obregonense Oswaldo Maldonado, en la que será pelea estelar de la función de box profesional “Que truenen los cueros 2”, a efectuarse en el auditorio Benito Juárez de la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez.

“A pesar de la inactividad que he tenido, creo que estoy en un buen momento de mi carrera y con todas las ganas de hacer algo grande en el boxeo, esta pelea es de mucha importancia para mí porque creo va a marcar una dirección importante en mi futuro”, dijo el “Sugar” Núñez, que presenta un impresionante palmarés de 21-1-0 con 21 nocauts.

El pupilo de Manuel “Cochul” Montiel no tuvo mayores problemas para dar con el peso en la ceremonia del pesaje, registrando un “tonelaje” de 60.0 kilos, el mismo peso que dio su rival en turno que tiene marca personal de 10-1-0.

El combate Núñez-Maldonado será a diez episodios en la categoría Superpluma.

“Me siento tranquilo y ya con muchas ganas de estar arriba del ring, me he preparado a conciencia y eso me da mucha confianza para dar una gran pelea”.

En la segunda pelea estrella de la noche, el obregonense Santiago Domínguez (24-0-0), y el mexicalense Jesús Antonio Rubio (13-4-1), disputarán el título Latino del Consejo Mundial de Boxeo de la división Welter.

El local José “Cheché” Valenzuela (9-3-0), se enfrenta a José Luis Vázquez (12-2-0), en combate a ocho giros en peso Ligero.

Nazario Castro Mireles (6-2-0), de Angostura, mide fuerzas con el capitalino Enrique Mejía (3-1-0) en peso Ligero a ocho rounds.

En femenil, la mochitense Valeria Bustamante buscará su primer triunfo en su pelea de debut encarando a Milagros Díaz (1-14), de Culiacán, en pleito a cuatro episodios den la división Superpluma.