BOXEO: “El Torneo de Los Barrios de EL DEBATE fue una gran motivación en mi carrera”

Fue el 6 de diciembre de 1996 en duelo que ganó a Manuel Tamayo cuando se inició una larga y brillante trayectoria de uno de los deportistas que han dado calidad al deporte mochitense y son un verdadero ejemplo en cualquier disciplina deportiva.

Fernando Montiel Martínez pudo cincelar con un gran valentía una brillante carrera de 20 largos y exitosos años en el boxeo sumando cinco títulos mundiales siendo un elemento clave para que el boxeo mexicano tuviera una época de lo más exitosa.

El “Kochulito” Montiel (54-6-2 con 39 kos), es parte integrante de una familia reconocida en el boxeo internacional y sus bases también tuvieron una estadía importante pues sus primeros compromisos arriba de un cuadrilátero fueron en varias ediciones del Torneo de Box Amateur de Los Barrios de EL DEBATE, al igual que otros exitosos pugilistas de Los Mochis que también son reconocidos a nivel mundial por todo lo que lograron en esta difícil carrera, como Jorge “Travieso” Arce, Hugo “Increíble” Cázares, Humberto “Zorrita” Soto, Juan Carlos “Zurdito” Sánchez y muchos más que con sus logros han puesto a la ciudad de Los Mochis a una gran altitud.

Montiel ganó por nocaut sus primeros once combates siendo esto apenas un pequeño adelanto de lo mucho que lograría en su carrera que culminó el 30 de abril de 2016 ante Jorge Lara en el StubHub Center de Carson, California.

El menor de la dinastía Montiel ganó los títulos Mosca OMB, Supermosca OMB, Gallo OMB y Gallo y Supergallo del prestigiado Consejo Mundial de Boxeo

¿Qué tan importante fue el Torneo de Los Barrios de EL DEBATE en tu carrera?.

La verdad mucho, para mí y muchos peleadores ese torneo fue una inspiración, yo me sentí privilegiado y me sentía muy orgulloso cuando tuve mis primeras peleas, recuerdo muy bien de mi debut y de mi primer campeonato. Fue una época bastante bonita y emotiva en mi carrera como boxeador siempre apoyado por mi señor padre y mis hermanos.

¿Qué tanto te sirvió el Torneo de Los Barrios en los muchos logros que tuviste en el boxeo profesional?

Bastante porque en esa competencia amateur sientes las bases, inicias el proceso que te va a llevar a ser un deportista exitoso y yo me siento realmente afortunado de haber participado en el Torneo de Los Barrios de EL DEBATE, recuerdo mucho las peleas en la Cancha Cuatro y el mundo de aficionados que asistía, recuerdo a peleadores mochitenses que también se iban iniciando como Luis Valdez, el “Zorrita” Soto, el “Travieso”, el “Toluquito” López, Álex Félix, Jaime Llánes y toda esa camada de peleadores de Los Mochis que salieron de ese torneo. Yo tuve 48 peleas como amateur, las gané todas y la mayoría por nocaut.

¿Tu rival más difícil en esas competencias como amateur?

La que tuve contra el “Pichón” Moreno porque él era mucho más grande que yo y tenía muchas más peleas. Mi padre me preguntó que si estaba seguro de pelear contra él y le dije que sí porque me sentía con la potencia suficiente para ganarle y lo logré. De hecho todos los rivales son difíciles pero yo recuerdo mucho esa pelea contra Moreno por todas las adversidades que tenía en contra y que logré superar.

¿Cómo calificas tu carrera profesional?

Creo que muy buena, de lo mejor porque cuando debuté en el boxeo de paga yo quería un título mundial y terminé con cinco y en todo este tiempo siempre tuve el respaldo de EL DEBATE con su patrocinio. Mi carrera me dio de más de lo que esperaba y realmente me siento muy agradecido y bendecido por lo que hice.

¿Qué tipo de peleador era Fernando Montiel?

Un peleador de esgrima, de pulcra defensa con mucha escuela, entraba y salía y siempre sobre piernas alrededor del ring, ya después me hice un poco más versátil, ya me iba adentro provocaba al contrincante con intercambio de golpes pero siempre me considere un peleador que finteaba mucho porque me daba buenos resultados.

¿Peleaste con los que quisiste en tu larga carrera o crees que te faltó encarar a un rival?

La verdad si creo que me faltaron algunos, me hubiera gustado enfrentarme a Vic Darchynian, a Christian Mijares, obviamente contra el Travieso Arce y me hubiera gustado también una revancha con Nonito Donaire.

¿Cómo te imaginas que hubiera sido un combate contra el Travieso Arce?

“Obviamente yo ganándola verdad porque lo conocía mucho pero una pelea muy complicada por el estilo del Travieso siempre muy aventado, muy aguantador siempre hacia adelante sin importar lo que sucediera en el ring. Yo sabía que sería una pelea muy complicada pero un pleito que mucha gente le hubiera gustado ver. La verdad no sé por qué no se pudo hacer esa pelea, nunca supe la realidad de las cosas pero a Fernando Beltrán le hicimos ver que queríamos ese pleito.

¿Qués es lo que hace actualmente Fernando Montiel, a qué se dedica ya retirado del boxeo?

Atiendo mi gimnasio “The Champ” de la colonia Jiquilpan, además de comentarista de boxeo para algunas empresas promotoras y en diferente plataformas de internet y dando también conferencias motivacionales. Disfruto mucho ser comentarista porque me gusta ser un guía de lo que está viendo el público.