Boxeo: Jorge “Travieso” Arce es inducido al Salón de la Fama de California

El boxeador Jorge “Travieso” Arce ahora es parte de la inmortalidad del boxeo, pues fue inducido al Salón Nacional de la Fama del Boxeo. El expugilista de Los Mochis, Sinaloa, es parte de la Clase 2020. Asimismo, se indujo a otros pugilistas de la Clase 2021 y 2022.

Cabe destacar que apenas se pudo festejar en la ceremonia en California, debido al retraso que hubo por COVID-19.

Al respecto, “Travieso” Arce agradeció, en rede sociales, ser parte de un selector grupo de boxeadores que tiene este privilegio.

“Hoy quedé inmortalizado donde están sólo los mejores, HALL OF FAME. Agradezco a Dios, mi familia, que siempre han estado conmigo en las buenas, y malas, nunca pensé estar aquí, pero Dios es bueno”, comentó en Twitter.

De igual manera, explicó que esto que comenzó como una promesa a su padre, poco a poco se fue haciendo realidad, hasta hora que es una leyenda.

Nunca pensé estar aquí, para ser honestos. Yo solamente quise cumplirle una promesa a mi padre, cuando me llevaron a terapia intensiva a despedirme de él.

“Se me hizo fácil prometerle que iba a ser campeón mundial si salvaba su vida, mi padre está conmigo y no me quedó de otra más que cumplir”, agregó Arce.

En la misma Clase 2020 también fue inducido el mexicano José Pipino Cuevas.

Entre los requisitos, todos los miembros deben haber sido residentes de California durante al menos cinco años. Además, a través de su trabajo y logros, deben encarnar el espíritu de California y el Sueño de California al mismo tiempo que hacen una contribución significativa y duradera al estado, la nación y el mundo; y han inspirado a otros a promover sus propios sueños

También fueron inmortalizados Sugar Ray Leonard, José “Pipino” Cuevas, Michael Spinks y hubo un homenaje póstumo para Marvin “Maravilla” Hagler. En ceremonia efectuada hace dos años fueron inducidos los también ex campeones mundiales Julio César Chávez, Humberto “Chiquita” González y Raúl “Jibaro” Pérez de Tijuana. El National Boxing Hall Of Fame se encuentra en Montebello, California.