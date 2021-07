BOXEO. Listo Jermel Charlo para su duelo contra Brian Castaño

Este jueves el campeón mundial unificado superwelter del WBC, la AMB y la FIB, el estadounidense Jermell Charlo, y el campeón mundial de la OMB, el argentino Brian Castaño, participaron en una conferencia de prensa previa al combate que sostendrán el próximo sábado 17 de julio en el AT&T Center en San Antonio, Texas, en un evento presentado por Premier Boxing Champions.

Charlo y Castaño, quienes se enfrentarán por todos los cinturones superwelter por primera vez en la historia, aseguraron que ofrecerán una guerra.

“Este es el momento más importante de mi vida. He estado haciendo esto desde que era un niño. Mi experiencia dentro y fuera del ring me hanllevado hasta este momento. Castaño va a dejar todo en el ring. Así que no subiremos a jugar. He estado entrenando muy duro. He añadido cosas que me han hecho mejor porque sé que será una duro combate,” comentó Jermell Charlo.

“Amo mi estado natal de Texas y me encanta pelear aquí. Somos un estado que ha peleado nuestras propias guerras. Esto es enorme. Es una pelea de legado para mí y estoy listo para todo. Me he sentido realmente bien en el campo de entrenamiento. Mejor de lo que nunca me había sentido. Estoy en mi mejor momento y me siento más fuerte pelea a pelea”.

“Esta es mi oportunidad. Esta es la pelea de mi vida. Soy un campeón mundial y Charlo es un campeón mundial. La oportunidad de ser indiscutible está muy cerca y no puedo esperar. Este es mi momento. Este combate más importante de mi vida. Voy a ser campeón indiscutible el 17 de julio para mi país y para mis seguidores latinos”.

“Esta es una de las peleas más importantes en la historia de Argentina. Es por cuatro cinturones, indiscutible en las 154 libras. Es una gran oportunidad para mi equipo, mi manager, mi familia y lo más importante, para mí. Esta será la pelea más dura de mi carrera”.

“Charlo es un gran peleador, no hay duda al respecto. Pero vine aquí para hacer mi trabajo y voy a dar un paso al frente. Soy el tipo de peleador que siempre va detrás de ti. Siempre estoy ahí para presionarte. Creo que Charlo también está en el mejor momento de su carrera. Por eso vamos a subir al ring para saber quien es el mejor peleador superwelter del mundo”.

