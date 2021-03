Bad Bunny protagonizará pelea estelar frente a The Miz en Wrestlemania 37

Tampa, Florida.- Poco menos de un mes para vivir el mejor evento del año de la empresa de Lucha Libre de los Estados Unidos WWE, hablamos de Wrestlemania que este año se celebrará en Florida, en el Raymond James Stadium, la casa de los Bucaneros de Tampa Bay, donde se confirmó una de las mejores peleas que habrá el próximo sábado 10 de abril.

The Miz mantiene una rivalidad con el rapero puertorriqueño, Bad Bunny, desde el pasado mes de enero durante la celebración del Royal Rumble. Aquel domingo 31, el antes portador del Money in the Bank, utilizó su maletín para destrozar la tornamesa del cantante que generó la presencia del "Conejo Malo", para derribarlo desde la tercera cuerda.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tiempo después, The Miz buscó su revancha y golpeó al reguetonero con una severa guitarra. Durante la emisión de esta noche en Monday Night RAW, el ex campeón de WWE lanzó el reto a Bad Bunny en una pelea en Wrestlemania 37, previo a enfrentar y vencer a Jeff Hardy.

Leer más: ¿Por qué Diego Lainez no mira los partidos de su hermano?

Durante sus momentos de celebración, el conejo le aplicó la misma dosis al subir al cuadrilátero e impactar a The Awesome con el instrumento musical. Derribado sobre la lona, el vigente ganador de un Grammy no se alargó en cuanto a su respuesta para simplemente decir "Acepto el reto".

Pelea que ya está pactada para el próximo sábado 10 de abril en el mismo lugar donde los Bucs de Tampa Bay consiguieron el título del Super Bowl LV. Ambos rivales no estarán solos, pues en sus esquinas contarán con su propio second; Damien Priest hará compañia a Bunny, mientras que John Morrison no abandonará a su fiel escudero.

Bad Bunny @sanbenito responde al reto de @mikethemiz con GUITARRAZO DE ESCÁNDALO ����



Acepta el reto y los veremos en una lucha uno contra uno en #WrestleMania ������ pic.twitter.com/PTQ0E6wzTO — WWE Español (@wweespanol) March 23, 2021

Sin duda será una noche especial y llena de emociones para el creador de la melodía "Booker T", nombre del ex luchador de la empresa. Misma que lo hizo aparecer por primera ocasión en una función de WWE, concretamente en el Royal Rumble, cuando hizo su presentación teniendo al miembro del Salón de la Fama junto a él durante su interpretación.

Leer más: NFL: Draft 2021 recibirá jugadores y presentes en Cleveland

Por lo pronto se desconoce si habrá público en el mega evento. El show del año anterior fue el primero en realizarse a puerta cerrada, donde se espera que esta ocasión en Tampa, Florida una cierta cantidad de fans de Bad Bunny hagan acto de presencia para apoyar al mejor cantante que existe en la actualidad.