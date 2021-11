Balón de Oro: Alexia Putellas es la ganadora del Balón de Oro Femenil 2021

Francia.- Día histórico para el FC Barcelona, su jugadora Alexia Putellas se ha convertido en la ganadora del Balón de Oro 2021, la española fue elegida entre 20 jugadoras de altísima calidad, pero lo que la hizo sobresalir fue su tenacidad y su gran juego en el campo. El número 11 en su espalda siempre aparece en las jugadas y momentos importantes de la gran temporada para el equipo español. Alexia ya había sido galardonada por la UEFA como la mejor jugadora de Europa y este premio llega cerrar con broche de oro la temporada 2020-2021.

Alexis Putellas en la temporada tuvo 33 goles, 19 asistencias, pero lo que más le significó para ganar este galardón es la excelente temporada que tuvo con el Barcelona, ella y su equipo hicieron el triplete al ganar la Liga Española, la Copa de la Reina y la Champions League Femenil. Todo eso más el liderazgo de la jugadora la puso en la orbe de las mejores del mundo y que hoy se consolida.

Aunque no fue nada nada sencillo para los jueces ya que se en la lista final hubo otras jugadoras del mismo equipo que pudieron sin problemas luchar por el título, pero lo mostrado en calidad y madurez fue lo que terminó por orillar a que se le otorgara a ella. El momento más emotivo de la noche en París fue la dedicatoria de Alexia Putellas a su familia pero en especial a su padre quien lamentablemente ya no la acompaña y que no la pudo ver triunfar como le hubiera gustado.

Alexia Putellas es la Mejor Jugadora del Mundo | Foto: Especial

La historia de Putellas es digna de reconocer, la aficionada que luego pasó a ser la estrella del equipo, así es como se le conoce. Tambien a adoptado el apodo de "Reina", mismo que los fans le han comenzado a poner por su gran presencia en el campo. Alexia Putellas es la primera mujer elegida por la UEFA como la mejor jugadora de Europa, ahora tambien se convierte en la primera jugadora española en ganar un Balón de Oro, antes de esta situación solo las manos de Ada Hegerberd en 2018 y Megan Rapinoe en 2019 habían podido presumir el logro.

"Estoy un poco emocionada. Es un momento muy especial. Tener aquí a mis compañeras me hace muy feliz. Quiero agradecer a todas las compañeras las que he coincidido en mi carrera, pero sobre todo a las que tengo actualmente. Es un premio individual pero es un éxito colectivo, lo siento así. Quiero agradecer a los entrenadores que he tenido en mi carrera y han confiado en mí. A la afición y al club, al que es un placer representar aquí. A mi familia y a alguien que siempre ha sido, es y siempre será muy especial para mí. Espero que estés muy orgulloso de tu hija allá donde estés, papá", dijo la jugadora.