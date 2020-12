Barcelona: Lionel Messi recibe multa por el festejo en honor a Maradona

El astro argentino Lionel Messi, del Club Barcelona quien le rindió homenaje a Diego Armando Maradona durante el festejo tras marcar su gol ante el Osasuna en La Liga Española, recibió una multa por parte del Comité de Competición del mismo circuito, por la conducta que tuvo.

Luego de marcar el tanto La "Pulga", se quitó la camiseta del Barcelona, para mostrar el jersey del equipo Newell's Old Boys que Maradona utilizó en su debut con la Lepra en un encuentro amistoso ante Emelec y fue multado por el Comité de Competición en España.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe mencionar que el pasado lunes, el conjunto Culé mandó un escrito a las autoridades, en el que solicitaba que se tuviera en cuenta el contexto del festejo y le retiraran la tarjeta amarilla a Leo.

Pero el ente no le dio lugar al reclamo del club, alegando que "entiende que no se deduce con evidencia la existencia de un error material manifiesto, único supuesto en el que procedería dejar sin efecto las consecuencias disciplinarias de la amonestación impuesta, en aplicación de los artículos 27 y 130 del Código Disciplinario vigente".

Es por ello y apegandose al reglamento, el Comité tomó la decisión de multar a Messi con 600 euros y al Barcelona con 180 por vulnerar los artículos mencionados.

Leo consiguió anotar su tanto a los 73 minutos del partido y al sacarse la remera del Barcelona en la celebración, mostró la camiseta de la Lepra que había usado Diego en el 1993.

Justamante, Messi declaró en una entrevista hace varios años a Martín Souto en el programa Líbero que había podido ver al Diez, y esto sirve para contextualizar la elección que hizo para el festejo.

"No vi muchos videos de Pelé, Di Stéfano y Cruyff, pero de Diego vi todo. Hasta lo llegué a verlo jugar en vivo con Newell's", contó el astro argentino y continuó: "Era chiquito, no me acuerdo nada, pero sé que estuve. Fui al partido con el Emelec, en el debut".

En los últimos dos meses, se ha hablado y escrito mucho sobrela posible salida de Lionel Messi, del Barcelona, al termino de la actual temporada de LaLiga, ya que todavía no ha renovado con el club.