Barcelona: "No es el mejor, pero si el más bonito": afirma Frankie de Jong del paso de su equipo

España.- El parón FIFA le ha venido de maravilla al Barcelona quien ha parado un poco su mal temporada que según avanza va empeorando, empatando y perdiendo partidos importantes lo que ha comenzado a generar entre la afición algunas fricciones. Aún con todo eso dentro del equipo la vibra se siente diferente, conocen la problemática en la que están pero es un tema más relajado y eso lo sabe Frankie de Jong quien dejó un poco de lado el mal paso del equipo para asegurar que es lindo poder jugar en el Barcelona.

En una reciente entrevista el neerlandés dio de que hablar al confirmar que el Barcelona por ahora no es el mejor equipo del mundo, pero que jugar con ellos es algo bonito, así como la esencia del equipo. "A veces me sorprendía, pero sigo pensando lo mismo del Barcelona. No es el mejor en este momento, pero sigue siendo el club más bonito del mundo", dijo para NOS Sports.

Si bien sus palabras pudieran malinterpretarse por hacer a un lado la realidad de que el equipo no está funcionando. Frankie de Jong comentó que dentro del club son autocríticos y conocen el mal que pasan y reveló que el equipo puede dar más, como él tambien lo ha sentido en muchos partidos pero que con la esencia de lo que se vive es casi imposible demostrar algo diferente.

Leer más: Liga MX Femenil: Pachuca sigue en plan grande y golea a Toluca en el inicio de la fecha 5

"Creo que puedo demostrar más. Ha habido momentos en lo que he estado en mejor y en peor forma, pero creo que puede aportar mucho más al equipo. Puedo sobresalir", agregó el jugador de 24 años. Para De Jong el estar representando al Barcelona es algo que le ha hecho pensar del lugar en el que está parado. Desde su llegada en el 2019 han sido pocos los partidos que ha sido banca o que se ha perdido por lo que sabe de la responsabilidad que hay de poder sacar al equipo del gran bache que ahora los ataca.

Barcelona no atraviesa el mejor momento de su historia | Foto: EFE

La pausa les ha venido bien para relajarse y tener un poco de idea para reanudar el torneo la siguiente semana, tambien hay nuevas noticias en las que incluyen los refuerzos como Adama Traoré quien ya fue presentado con el Barcelona pero tambien algunas otras que no son tan ideales como la baja de Ansu Fati quien una vez más sufrió una lesión que le dejará fuera varias semanas.

Leer más: Manchester United separa a Mason Greenwood por supuesta violencia domestica a su pareja

La gran primera prueba del mes de febrero la tendrán el día 6 cuando tengan que recibir al Atlético de Madrid en un duelo que le dará vida o estaría sepultando sus oportunidades de seguir peleando por puestos europeos. Y en lo que respecta a ello, en este mes tambien tendrán la oportunidad de disputar la Europa League ante el Napoli en donde tendrán la ida en busca de pasar a la siguiente ronda luego del fracaso en Champions League.