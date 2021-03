Barcelona: Ronald Koeman no ve imposible remontar una diferencia de 3 goles ante al PSG

Francia.- Unas horas separan al Barcelona para salir al campo del PSG para intentar buscar una remontada épica como la que hace unos años consiguió contra el mismo cuadro parisino. Ahora las condiciones son diferentes pues no es el mejor equipo blaugrana de aquellos tiempos y siguen teniendo bajas por lesiones como la de Gerard Piqué, pero para su entrenador Ronald Koeman no hay imposibles.

En conferencia de prensa previo al duelo de este miércoles el entrenador holandés habló y dejó claro que para su equipo no hay imposibles y que sus jugadores saldrán a buscar la remontada. Koeman pone todo en la efectividad que pueda tener su equipo, si desde el minuto uno sale conectado podrán meter presión hasta lograr lo que buscan.

Depende de la efectividad, ellos tuvieron mucha en la ida. Salimos a ganar en cualquier campo y siempre creamos oportunidades de marcar. Así que de de tener efectividad, nada es imposible", comentó.

Pero sabe que para que algo así deben tener en su mejor momento al mejor jugador del mundo, Lionel Messi se vuelve fundamental en el equipo si quieren intentar la remontada pues de lo contrario no podrán si quiera tomar la ventaja. Ronald Koeman asegura que aunque dependen mucho de lo que haga el argentino, no buscarán que sea solo él quien defina todo.

"Si Leo es capas de hacer uno de sus mejores partidos, todo es posible. Per no no es cuestión de meter más presión a leo, todo el equipo tiene que estar en su mejor nivel", agregó el holandés.

Por último dejó claro que el PSG para nada les tiene miedo pues ya no son los mismos de que tuvieron actividad en 2017 luego de aquel partido de 6-1 que iban abajo y que el Barcelona logró remontar y calificar a la siguiente ronda. Además agregó que el entrenador como Pochettino tiene mucha preparación y verá la manera de controlar el juego de su equipo.

La ventaja que podrían tener es que se ha confirmado que para este miércoles no estará el brasileño, Neymar en el campo luego de que no pudo recuperarse de su lesión, si bien no influyó en el primer juego pues la figura fue Mbappé si es una ayuda pues tendrán que preocuparse menos de un jugador de esa calidad.

El equipo ha viajado a Francia para su partido de este miércoles ante el PSG | Foto: Twitter Barcelona

Ahora lo que queda es que se ven las caras. PSG tiene la ventaja de 4-1 aparentemente estaría resuelto pero aun faltan 90 minutos. Para que el equipo francés avance lo que necesita es mantener el marcador. Puede recibir hasta 3 goles y empatar a 4 el global y tendría el pase por haber anotado más goles de visita con 4 en total.

Mientras que el Barcelona para lograr acceder a la siguiente ronda deben ganar por marcador de 4-0 o empatar por cualquier marcador arriba de lo mismo 4 goles, en caso de lograr un empate de 5-5 se irían a tiempos extras pues ambos equipos habrían logrado anotar la misma cantidad de goles de visita.