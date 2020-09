Barcelona despide a Luis Suárez como un "ganador" asegura Bartomeu

Barcelona.- Este jueves el Barcelona le ha dedicado una despedida a su tercer máximo goleador quien por temas directivos se le ha dejado fuera del equipo a partir de esta temporada. En compañía de Josep Maria Bartomeu y medios el charrúa dedicó algunas últimas palabras antes de abandonar el equipo con el que estuvo desde el 2014 y que ganó todo lo que se podía con el Barcelona.

Todo inició con una conferencia de prensa donde el futbolista expresó su sentir hasta las lagrimas, dejando claro que su salida le ha dolido pero reconoce que todo sea por el bien del club. Aseguró firmemente que "siempre seré un culé más". Se dijo impresionado al voltear atrás y ver todo lo que ha podido conseguir a través de los años con la casaca del Barcelona, "Nuca imagine que conseguiría lo que he conseguido. Me voy muy orgulloso", dijo Suárez.

Así mismo el presidente del club, Josep Maria Bartomeu le dedicó algunas palabras de despedida, en donde reconoce que desde que llegó al equipo sabía lo que podía aportar y que en efecto fue lo que el club recibió. Aseguró que espera el momento en el que el propio estadio del Camp Nou lo pueda despedir de la forma en la que se merece.

Tu carácter, tu espíritu ganador y tu talento futbolístico dejan un recuerdo inolvidable entre todos los culés. Espero que pronto el Camp Nou te puede despedir como te mereces. El Barca será siempre tu casa", sentenció Bartomeu.

Instantes después el jugador saltó una vez más al campo del que fue su casa por poco más de 6 años, donde posó con todos lo títulos que ganó a lo largo del tiempo siendo el delantero titular del Barcelona. Una de las más preciadas fue la Champions League la cual cargó y posó para la foto de si despedida. Tras su paseo una última vez como jugador del conjunto catalán fue a los vestidos a darle el último adiós. Donde además dio su mensaje de despedida para todos los aficionados que creyeron en él y lo que no.

Josep Maria Bartomeu en conferencia con Luis Suárez | Vía Twitter Barcelona

"Hola a todos los culés, me quería despedir de todos ustedes. No es una despedida infinita si no que es un hasta luego, seguro volveré al club en algún momento, es un club que me ha dado todo, me ha dado muchísimo me llevo todos los grandes momentos que he vivido gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y no se olviden siempre 'Visca al Barca'".

Palmarés de Luis Suárez con el Barcelona

1 Liga

1 Copa del Rey

1 Supercopa de España

1 Champions League

1 Mundial de Clubes

1 Supercopa de Europa

Foto familiar con todos los trofeos que ha ganado en su paso por el equipo | Vía Twitter Barcelona

Ahora su siguiente destino será en LaLiga pero con otro equipo. Se espera que este viernes sea presentando de forma oficial con el Atlético de Madrid equipo con el el Barcelona negoció apenas este miércoles luego de que toda la novela que se vivió con la Juventus que al final no pudo concretarse por un problema en temas de papeleo con un pasaporte.