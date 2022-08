Barcelona hace oficial la salida de Riqui Puig al LA Galaxy de la MLS

España.- Tras varias temporadas siendo relegado a la banca y con muy pocos minutos de juego, el español Riqui Puig oficialmente ha sido cedido del Barcelona al LA Galaxy en calidad de traspaso lo que hace oficial su salida del equipo catalán quien aún con su venta se guardó la posibilidad de que si desean comprarlo de nuevo puedan ser los primeros, además de que en caso de que de se venda a otro club la venta le genere un 50% de las ganancias totales.

A través de redes sociales el Barcelona le dio las gracias por su gran aportación al equipo y su tiempo buscando llegar a jugar con el primer equipo, algo que no pudo darse debido a que los entrenadores que pasaron por el equipo no le dieron la verdadera importancia al jugador que debutó con el Barcelona en 2018. Xavi lo dejó claro desde la temporada pasada, que no contaba con él para esta nueva presentación en España.

"El Barcelona y Los Angeles Galaxy han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Riqui Puig. El club azulgrana se reserva un derecho de recompra del jugador en un futuro y un 50% de una futura venta", se lee en el comunicado. Con ello el jugador oficialmente deja al Barcelona y volará a Los Ángeles para unirse al club angelino para completar lo que resta de la MLS en su campaña 2022.

Su estancia en el Barcelona inició desde el 2013 cuando llegó procedente del Jabac Terrassa en la categoría cadete. Pasó por las diferentes etapas del club catalán hasta llegar al primer equipo. Fue uno de los relevantes de La Masia por lo que un 5 de diciembre de 2018 debutó en la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa. En lo que respecta a LaLiga llegó en la temporada 2020-2021 en donde hasta la fecha solo jugó 57 partidos, anotando dos goles y ganando los títulos de 2018-2019 (Liga) y 2020-2021 (Copa del Rey).

El peor momento de su carrera lo vivió con Ronald Koeman quien le llevó al primer equipo pero no tuvo la participación que hubiera deseado, solo lo usaba en los partidos de menos importancia y por momentos ni eso pudo presumir. Ahora se espera que el jugador reporte con su nuevo club en los siguientes días para que inicie con su preparación para debutar.