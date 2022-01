Barcelona renueva a Samuel Umtiti pero con menos sueldo y ya podrá inscribir a Ferran Torres

España.- Sorpresas en el Barcelona y es que luego de intentar de que Samuel Umtiti dejara al equipo, hoy el cuadro culé le ha renovado 4 años más pero con la condición de ganar menos dinero, esto con la intención de que el Fair Play financiero pueda modificarse a su favor y poder inscribir a Ferran Torres quien a poco más de una semana de haberlo presentado aún no ha podido ser registrado en LaLiga y esperan que este movimiento le funcione para que el español pueda jugar una vez que se recupere de su lesión y el Covid-19.

"El FC Barcelona y el jugador del primer equipo Samuel Umtiti han llegado a un acuerdo para la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2026. El defensa francés reduce parte del sueldo que iba a percibir en el año y medio que tenía de contrato", se lee en el comunicado. "Con esta operación, ampliando el jugador su contrato, el Club no adquiere ningún compromiso económico superior con el futbolista", se agrega. Esto con referencia a que no deberá pagar y tener libertad de gastas un poco y hacer efectivos los millones que pagaron por Ferran Torres y que no afecte a la masa salarial del club.

Incluso en el comunicado el Barcelona le agradece al francés su consideración y su cariño por el club para hacer valida la opción de su renovación bajo esas condiciones, "Con esta ampliación de contrato el FC Barcelona amplía su 'fair play' y podrá inscribir a Ferran Torres en la Liga de Fútbol Profesional", se lee. Esta decisión aunque parece más que lógica, para algunos aficionados del Barcelona le ha molestado ya que creen que jugadores como Umtiti ya no deberían estar en el equipo y menos cobrando por no jugar.

Samuel Umtiti fue fichado por el Barcelona en el 2016 procedente del Lyon, en aquel momento les costó 25 millones de euros, al día de hoy su valor en el mercado es de solo 2 mde. En el 2018 alcanzó su precio más alto cuando salió campeón del mundo en Rusia 2018 llegando a costar 70 millones de euros. El francés ahora estará unido al equipo hasta el 2026. En la temporada actual de 20 partidos disputados solo ha jugado 1. Desde su llegada ha estado lesionado o enfermo en 15 ocasiones sumando más 200 días sin actividad y casi 100 partidos sin jugar.

Samuel Untiti ha sido renovado con el Barcelona hasta el 2026 | Foto: Captura

Ahora solo queda esperar que LaLiga de la luz verde para que el Barcelona pueda inscribir a su nuevo refuerzo, aunque podrían asegurarlo totalmente si en los siguientes días logran otra salida o reducción de salarios, eso estaría ayudando a que Torres y un nuevo posible refuerzo pueda llegar en los siguientes días. La ventana del mercado de fichajes es hasta el 1 de febrero por lo que hay tiempo para una nueva contratación.

Barcelona este miércoles 12 de enero jugará la Supercopa de España ante el Real Madrid y Xavi le ha convocado al francés para ser parte dele quipo que pelee el título por ahora se desconoce si jugará pero podría suceder ya que Araujo aún no tiene su alta médica y podría perderse el partido a pesar de que está convocado. Ferran Torres quedó fuera de la convocatoria por obvias razones.