Barcelona y Manchester United habría llegado a un acuerdo por Frankie de Jong por 85 mde

España.- De acuerdo a los medios internacionales, se habría confirmado que el Barcelona y el Manchester United han llegado a un acuerdo por el traspaso del atacante neerlandés Frankie de Jong por una cantidad de poco más de 85 millones de euros lo que ayudaría en demasía al cuadro catalán con su problema para fichar jugadores como para comenzar con el saneamiento en la institución que ha perjudicado al equipo durante los últimos dos años.

Según dio a conocer el periodista Oriol Domenech, los dos clubes dieron el sí para un acuerdo de 85 millones de euros, lo que quedaría en incógnita sería saber cómo se repartiría el dinero, si tendrá variables o si el pago seré efectuado a la brevedad o por plazos, aunque es algo que el Barcelona no le conviene mucho dado que tiene una plantilla que debe armar y en cuanto las cosas mejore económicamente podrían comenzar a hacerlo y esta oferta es una de las importantes.

De igual forma esto no se ha cerrado y es que para que la transacción quede completada se requiere que Frankie de Jong de el sí para ambo clubes por su salida, de lo contrario no se podrá hacer nada al respecto haciendo que la negociación caiga. El de Países Bajos no tendría ninguna intención de salir del Barcelona pues considera que aún tiene mucho que dar pero desde el club le alientan a que acepte ya que eso representa mucho más para ellos en términos económicos.

El futbolista no tiene pensado salir del Barcelona | Foto: EFE

De acuerdo con los reportes desde España el Barcelona estaría orillando al jugador a que tome la decisión pues necesitan el dinero para sus siguientes movimientos que son renovaciones y contrataciones en este caso a Robert Lewandowski por quien recientemente hicieron una oferta pero fue rechazada por ser muy baja. Por ello el venta de De Jong es mucho más importante que su permanencia en el club.

Por ahora todo dependerá de lo que decida el futbolista, Erik Ten Hag quien fue entrenador del Ajax y quien conoce a De Jong le ha intentado convencer de ir al conjunto del United del que a partir de esta temporada es su entrenador. Desde Barcelona tambien se le han acercado a dar la opción de que busque afianzar su carrera en un nuevo equipo explicando el momento que pasa el club y lo que puede significar su salida del equipo pero lo único que han recibido es la negativa del futbolista.