Jorge "El Travieso" Arce quiere seguir superándose y estudiará una carrera en leyes

Los Mochis, Sinaloa.- Cuestión de honor. Bendecido de la vida y afortunado por haber labrado una exitosa carrera de 18 brillantes años en el boxeo de paga, así se siente el excombatiente mochitense Jorge "El Travieso" Arce, cinco veces excampeón mundial de boxeo en entrevista virtual con el periódico EL DEBATE.

Siempre polémico y extrovertido, el exmonarca universal agradeció a toda esa gente que contribuyó para poder cumplir su deseo y sobre todo el juramento que le hizo a su señora madre de conquistar un título mundial de boxeo siendo muy joven. Lo logró y cumplió con creces pues no fue uno sino cinco las coronas mundiales que hizo suyas para convertirse en uno de los personajes históricos del boxeo no solamente en México sino también a nivel internacional.

Su carrera

El “Travieso” Arce se retiró en 2014 a los 31 años de edad, y ahora ya al margen de cualquier actividad en la difícil profesión tiene el interés de cambiar su residencia a Hermosillo para estudiar la carrera de licenciado en leyes y convertirse en un exitoso abogado para que su familia se sienta orgulloso y demostrar que nunca es tarde para lograr lo que uno se propone.

“Ahora estamos en casa cuidándonos de esta peligrosa pandemia, pero esos son mis planes, terminar una carrera para tener más defensas y demostrarme que además del boxeo también puedo hacer otras cosas para el bien de la sociedad”, dice el mochitense que también planea una tercera pelea de exhibición contra Julio César Chávez en duelo que podría llevarse a cabo en la fronteriza ciudad de Tijuana después del combate en su regreso a los encordados del estadounidense Mike Tyson.

Amigos. Julio César Chávez fue un verdadero ejemplo y motivación para la carrera profesional de Jorge Arce.

“Hemos hablado de eso JC y yo y ya están los preparativos a buen ritmo, sería un pleito a efectuarse en Tijuana o Hermosillo a puerta cerrada en pago por evento y lo recaudado se destinará a comprar despensas para la gente afectada por el Covid. No he entrenado mucho porque los gimnasios están cerrados, aunque no ocupo mucho porque Julio César Chávez nunca va a ganarme”, dice en son de broma Jorge Arce, quien tiene a Chávez como su figura principal y máximo ídolo a seguir.

Lo que son las cosas, yo desde niño siempre he sido admirador de su carrera y ahora toca que me subo a un ring a intercambiar golpes con él, es una experiencia maravillosa”, comenta el “Travieso” que se retiró con foja de 64-8-2.

En familia. Jorge Arce con su hijo y con su sobrino Karim, quien busca seguir sus pasos en tan difícil profesión. Foto: Cortesía

Los logros

El mochitense destacó algunos de los muchos difíciles combates que tuvo en su carrera, como el que tuvo contra Yo Sam Choi en Japón parara arrebatarle el cetro minimosca del Consejo Mundial de Boxeo, triunfo que lo catapultó hacía los primeros planos del boxeo internacional.

“Fue un pleito muy difícil por las situaciones del mismo, tres veces lo pospusieron y allá en su tierra nos hicieron la vida imposible pero el coraje que traía y las ganas de ser campeón me ayudaron mucho y gracias a Dios pude traerme ese cinturón para mi tierra”, comenta Arce, quien debutó en el boxeo profesional a los 16 años de edad después de una también exitosa participación en el boxeo aficionado donde llegó a conquistar varios títulos en varios torneos, destacando el del Torneo de los Barrios de EL DEBATE.

Calidad. Sus cinco campeonatos del mundo en diferentes divisiones hacen de Jorge Arce un boxeador histórico para México.

Jován Presbítero, Carmelo Cáceres, Juanito Rubillar, Agustín “Zorrita” Luna, Melchor Cobb, Joma Gamboa, Masibulele Makepula, Fernando Lumadacad, Hussein Hussein, Adonis Rivas, Rosendo Álvarez, Bonsai Sangsurat, Rafael Concepción, fueron parte del peligroso grupo de rivales que el mochitense tuvo que vencer para poder lograr esos cinco títulos del orbe.

“Uno de los combates que más recuerdo es el que tuve contra Wilfrido “Papito Vázquez en Las Vegas para lograr el campeonato Gallo de la OMB y lo recuerdo mucho porque todos los pronósticos estaban en mi contra, nadie creía en mí pero saqué la casta y pude vencerlo”, expresó.

