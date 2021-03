¿Bateado? Carlos Vela asegura que Jaime Lozano no le ha invitado a los Juegos Olímpicos

El delantero mexicano que pertenece al LAFC de la MLS, Carlos Vela, negó algún acercamiento por parte del director técnico de la Selección Sub-23, Jaime Lozano, para formar parte del combinado que estaría participando en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En entrevista a TUDN, el delantero del LAFC, mencionó: “No he tenido ningún tipo de acercamiento, ni nadie me ha preguntado o me ha dicho que están interesados en que vaya, o sea que decir si voy o no voy, no va a ningún lado”.

Vela dijo que esta seguro que los jugadores que están disputando el Preolímpico en Guadalajara lograrán el pase a los Juegos Olímpicos.

"Debe de ser bonito el asistir, estpy seguro que los muchachos que juegan el Preolímpico lo lograrán, por lo que he escuchado de otros compañeros, pero repito, nadie me ha dicho nada al respecto”, comentó.

En declaraciones para ESPN, el ariete de la MLS recordó los momentos donde tuvo una gran rivalidad con el delantero sueco, Zlatan Ibrahimovic, lo que lo motivo a meter el acelerador y demostrar que tenia más calidad que el europeo.

“Jugar contra jugadores de alto nivel hacen que uno se exija más, que siempre se busque ser mejor que alguien. Me tocó estar con Zlatan peleando y me tocó ganarle. Creo que me llevé los premios que había en pelea y me hizo bien”.

Carlos Vela es el máximo goleador en la historia del LAFC con 57 anotaciones desde su llegada a la MLS, seguido muy de cerca por parte del uruguayo Diego Rossi con 53 goles.