Bayern Múnich: Así reaccionó Thomas Müller con una reportera

Al delantero Thomas Müller se le considera el jugador más bromista del vestuario del Bayern Múnich, siempre está de buen humor, con una sonrisa, pero este miércoles pasado no estaba en condiciones de andar con chistes en el conjunto bávaro, al disgustarse con una periodista que lo habia abordado.

El Bayern fue eliminado de la Copa Alemana tras perder en la tanda de penaltis ante el Holstein Kiel, tras empatar a dos goles en el tiempo reglamentario y no conseguir romper la igualada en la prórroga.

A Müller le tocó atender a los medios y tuvo un encuentro incómodo con Valeska Homburg, la reportera de ARD. En su llegada, el jugador alemán le recriminó su sonrisa. "¿En que piensas? ¡Te estás riendo!", afirmaba. La disculpas de la reportera no fueron suficiente para el futbolista. "Claro que te estabas riendo", le recriminó el delantero que siguió con la entrevista.

Homburg le pidió una explicación sobre esta eliminación, a lo que Müller respondió. "No, aún no. El humor es acorde (a la situación). No estamos de buen humor". "Podemos imaginarlo. Buenas noches y gracias",dijo la reportera, a tiempo que se despedía, entonces Müller la dejó con un 'danke' (gracias, en alemán) y un tono algo más relajado.

Con el fallo desde los once metros de Marc Roca, el Bayern quedó eliminado por 6-5 en la muerte súbita de la tanda de penaltis en dieciseisavos de la Copa de Alemania, cuyas dos últimas ediciones había dominado de manera consecutiva. Para darnos una idea, los bávaros no perdían tan pronto desde hace más de dos décadas.

El director técnico del Bayern, Hansi Flick, hizo algunas rotaciones. Lo más notable fue que dejó en el banquillo a dos titulares habitualmente inamovibles como David Alaba y Robert Lewandowski.

Lewandowski ingresó al campo cuando corría el minuto 74, por Musiala, y Douglas Costa por Sané. Más tarde entraron Benjamin Pavard, por Bouna Saar, y Marc Roca por Gnabry, pero esto no impidió el empate del Kiel con un remate de cabeza de Hauki Wahl a centro de Johannes van der Bergh desde la banda izquierda.

En la prórroga no hubo la reacción que se esperaba de parte del Bayern Múnich y los equipos se fueron a los penaltis.

Los cinco primeros tiros de cada equipo terminaron en la red. El sexto del Bayern le tocó a Marc Roca, que no pudo concretar ante Gelios, lo que le dio a Fin Bartels, en el último cobro, la posibilidad de definir la eliminatoria.