Bayern Múnich buscaría renovar a Kingsley Coman para que no se vaya libre

Berlín, Alemania.- Después de algunas semanas de rumores sobre la salida de David Alaba del Bayern Múnich tras no llegar a un acuerdo para una renovación, Alaba dio a conocer que saldrá a final de la temporada del club Bávaro y se irá gratis tras no renovar contrato algo que el club tratara que no pase con Coman, según diferentes medios.

Las negociaciones del Bayern Múnich para renovar con el extremo francés Kingsley Coman pueden terminar derivando en un caso similar al del defensa David Alaba, que se marchará libre al final de la temporada, según informaciones del diario muniqués “tz”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El contrato de Coman vence en 2023 pero el Bayern Múnich quiere renovarlo antes para tener claridad en cuanto a la planificación y evitar que se repita un caso como el de Alaba.

Actualmente, según el diario, el Bayern trabaja en la renovación de tres jugadores: Leon Goretzka, Joshua Kimmich y Coman.

El caso de Goretzka es el que más urge, puesto que su contrato vence ya en 2022 y entonces el Bayern debería renovarle a lo largo de esta temporada o poner a Goretzka en el mercado para evitar que se marche gratis un año después.

Sin embargo, con Goretzka los signos apuntan a una renovación lo mismo que con Kimmich, que tiene contrato hasta 2023 y que es visto por muchos como futuro capitán del Bayern Múnich.

En el caso de Coman, en cambio, las negociaciones no avanzan. El jugador está en cuanto a ingresos en lo que se podría llamar la clase media del Bayern y se dice que, tras el buen rendimiento de las últimas temporadas, que espera que se le valore más.

Kingsley Coman en un partido con el Bayern Múnich/EFE

Apreciaciones similares circularon en las negociaciones, finalmente frustradas, para la renovación de Alaba lo que ha hecho que se enciendan las alarmas.

Coman marcó el gol de la victoria en la final de la Champions League ante el PSG y es titular habitual en el equipo, pese a la fuerte competencia que tiene con Serge Gnabry y Leroy Sané.

Leer más: El mensaje de Cristiano previo al partido de la Juventus en la Champions

En la Bundesliga Kingsley Coman a participado en 17 partidos de los 21 que ha disputado el Bayern Múnich además ha marcado tres goles y ha puesto nueve pases para gol, mientras que en la Champions League a marcado en dos ocasiones con el mismo número de asistencias.