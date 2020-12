Bayern Múnich intentará cerrar el año 2020 como el número 1 del mundo

Múnich, Alemania.- El equipo del Bayern Múnich logró obtener un reciente año 2020, completamente éxitoso, en cuanto a colectividad como en sus propios jugadores, superando sus años de gloria cuando consiguió celebrar, únicamente, títulos del futbol de Alemania.

Para esta anualidad, las cosas se vieron mucho mejor al no simplemente ser el campeón de la Bundesliga, sino también en el torneo de la UEFA Champions League que vencieron en el mes de agosto al París Saint-Germain, ahora en las últimas horas de celebración de la reciente entrega de los premios "The Best" y muchos más campeonatos.

Vamos a recapitular la historia del porque el año celebrado ha brindado superioridad y dominio mundial en el futbol.al Bayern Múnich, comenzando desde el 16 de junio. Los bávaros fueron los líderes en la temporada 2019-2020 en el futbol alemán, una victoria era suficiente para celebrar con anticipación su título 30, mismo que apareció en la jornada 32 cuando vencieron al Werder Bremen y se consagraron octacampeón.

Días después, tendrían la oportunidad de sumar el doblete de Alemania al ser finalistas de la Copa para el 4 de julio, enfrentando al Bayer Leverkusen en el campo del Olímpico de Berlín, logrando la victoria por 4-2. No fue todo en su natal, ya que también levantaron la Supercopa de Alemania al derrotar a su rival, Borussia Dortmund, en septiembre por 3-2 en el Allianz Arena.

Títulos logrados por el Bayern Múnich en el año 2020

Twitter FC Bayern München

Por consiguiente, llegaría la copa más buscada y deseada por todo el grupo de la estrella del sur, la UEFA Champions League, en el 23 de agosto. Al tener una fase final sin riesgo ni dificultad, apareció de frente al París Saint-Germain en la final en Lisboa para conquistar su sexto laurel.

Posteriormente, estaría celebrando una nueva contienda por sumar un título más en su vitrina del 2020, la Supercopa Europea, misma que es disputada entre los campeones de Champions y Europa League. Con el club Sevilla, como su oponente, los rojos alcanzaron a festejar un nuevo palmar gracias a que ganaron por 2-1, en el alargue.

Recientemente, parte de sus elementos que estuvieron nominados en la nueva entrega de los premios "The Best", fueron galardonados por los propios miembros de la FIFA y el público como los mejores del año, en cuanto a sus demarcaciones, principalmente, su guardameta nacional Manuel Neuer y el delantero polaco, Robert Lewandowski.

El arquero alemán fue reconocido por la Federaciòn Internacional de Futbol Asociación como el mejor portero del año de la FIFA junto a Sara Bouhaddi. Mientras que Robert Lewandowski, era el favorito para llevarse el premio al jugador del año, idéntico a ser el elegido y sumar una última premiación para el Múnich en el 2020.

Ahora la última fase para ser el equipo perfecto del 2020, necesitará recuperar el primer lugar de la Bundesliga que dejó el pasado fin de semana al igualar por 1-1 con el Unión Berlin, y ser traspadado por el Bayer Leverkusen, rival del gigante de Baviera para el último partido del año el siguiente sábado 19 de diciembre, a las 11:30 horas.