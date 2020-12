Bayern Múnich recuperó el liderato de la Bundesliga con gol de último minuto

Leverkusen, Alemania.- Bien se dijo hace 24 horas, que hoy por la mañana, el Bayern Múnich podría hacer historia en el mundo del futbol si lograba vencer a su símil del Bayern Leverkusen, en la última fecha de la Bundesliga, en el reciente año, puesto que de ser concretada, regresarían a la punta del campeonato y finalizarían como "El equipo perfecto", al ser siempre el número 1.

La celebración, estuvo hecha. Como una película de ficción y suspenso, en tiempo agregado su delantero y recién ganador al premio al jugador del año 2020 por parte de la FIFA, Robert Lewandowski, llegó en posición habilitada para ingresar al área y conseguir un triunfo más para la estrella del sur.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hace siete días, los rojos se vieron atrapados por cierta cantidad de equipos del futbol de Alemania y sentir su presión, entre ellos el RB Leipzig y el Bayern Leverkusen, logrando este último sobrepasar a los de Múnich y dejar todo en la cancha del Bayarena, para reconocer quien terminaría como único puntero de la liga, al enfrentarse en la fecha 13.

El inicio del partido cambió de marcador a 1-0 en favor de los locales, (Bayern Leverkusen) después de un tiro de esquina para encontrar al futbolista checo, Patrick Schick, que empalmó un cañonazo de volea para cantar el primero en la cabaña de Manuel Neuer.

Bayern Múnich festeja el gol de Robert Lewandowski

Twitter David Alaba

La situciación pintó un color diferente para el gigante de Baviera al estar obligado a remontar el resultado y lograr ascender hasta la primera posición, y aunque las jugadas no eran las esperadas, el panorama se vio muy diferente a cualquier partido que el Bayern se encuentra abajo en el luminoso.

Hasta que, el minuto 42 fue el respiro y tranquilidad para los visitantes y comenzar la nueva noche mágica del actual ganador al premio "The Best", el polaco Robert Lewandowski al quedar desprotegido en el área del arquero, Lukáš Hrádecký, que no logró desviar un centro rumbo al destino del delantero y empatar el encuentro.

La segunda parte, tanto el Leverkusen como el Múnich intentaron, una y otra ocasión de gol pero el objetivo no era encontrado, uno de los más peligrosos a los 72 minutos en un tiro dentro dentro del semicírculo norte por parte del ingresado, Jamal Musiala, que proyectó la redonda al vertical izquierdo.

Tal parecía que la balanza terminaría igualada para los dos combinados, sin olvidar que el último minuto también tiene 60 segundos. En un error de la zaga del local, Lewandoski recibió la pelota y se internó al rectángulo mayor paramarcar y festejar uno de sus últimos goles del 2020, pero no solo eso, sino también el obtener, nuevamente, el primer puesto de la clasificación y lograr la consideración a equipo perfecto de todo el año 2020.