Bayern Munich responde a las palabras de Robert Lewandowski tras su salida del equipo

Alemania.- La contratación de Robert Lewandowski al Barcelona hasta el momento ha dado más de que hablar fuera del campo que dentro de el y es que desde su llegada al equipo español todo en su entorno se ha convertido en mensajes para el Bayern Munich con quien aparentemente la relación se había roto y que ahora ha salido del club tiene la libertad de hablarlo pero eso no ha causado mucha gracias en el cuadro alemán.

La más reciente declaración del polaco la dio a ESPN en donde confesó que el Bayern Munich quería crear una pelea para darle una razón a su salida y hacerlo ver de mala forma, por ello él decidió que aún con un contrato con un año vigente decidió que era mejor irse antes de que cualquier otra cosa pudiera pasar. Estas palabras calaron fuerte en el cuadro bávaro quienes no dudaron en responder.

Luego de unos días del director deportivo del Bayern Munich, Hasan Salihamidzic declaró que le parece que Robert Lewandowski es una persona desagradecida por todo lo que el club le entregó en su paso en la Bundesliga con el Bayern. Dejó claro que el polaco de seguir hablando podrá crear una mala imagen para él y con la afición del equipo que tanto lo apoyó. "Mi padre me enseñó que cuando te vas, nunca cierras la puerta con el trasero. Robert está cerca de hacerlo", dijo.

Robert Lewandowski en sus entrenamientos con el Barcelona | Foto: EFE

Incluso Hasan Salihamidzic aseguró que su molestia además de con el jugador tambien la tiene con Joan Laporta pues algunas declaraciones que ha dado sobre la salida del jugador no han sido de su agrado y le comunicó que algún día se van a volver a encontrar y es cuando saldarán las cuentas.

Lewandowski salió del Bayern un año antes de que su contrato culminara. Pero no fue sencillo pues el equipo alemán pidió una cantidad de dinero importante para hacerlo oficial y eso fue algo que el Barcelona tuvo que resolver dado que vive en una crisis económica, aún con todo ello pudieron reunir el dinero para la compra, y en el mejor momento pues el jugador ya no estaba contento con los alemanes de no facilitarle su salida.