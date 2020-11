Bayern Munich se juega el liderato ante el Werder Bremen en el regreso de la Bundesliga

Alemania.- Este sábado la Bundesliga regresa a la actividad y como platillo estelar está el duelo del Bayern Munich quien sigue como líder de la competencia pero enfrente tendrá a un equipo complicado como el Werden Bremen que aunque está unos puntos por debajo de ellos eso no los deja de hacer peligrosos.

Los bávaros mantienen el liderato luego de 7 jornadas y previo a la 8va se espera que los resultados continúen favoreciendo al Bayern pues por ahora no hay manera de dejar puntos en el camino. Su rival más cercano es el RB Leipizg quien cuenta con 16 puntos solo dos menos que el Bayern y un empate o derrota combinado con uan victoria del rival podrían perder el primer lugar.

Pero no solo está en riesgo con ellos pues el Borussia Dortmund podría llegar a empatarlos al igual que el Bayer Leverkusen pero por la diferencia de goles no podrían quedarse con el primer lugar pero si ya estar empatados con ellos. Por eso es más que importante que el cuadro rojo no pierda el ritmo que lo ha llevado a esos puestos.

Apenas hace unos días antes del parón FIFA, el Bayern se quedó con el clásico ante el Borussia, una victoria que fue más oxigeno puro pues los embates de Haaland en la ofensiva fueron más que un gran problema para la defensiva de los bávaros.

Por si fuera poco en ese mismo partido perdieron a uno de los pilares del equipo. Joshua Kimmich quien con una barrida de urgencia sobre el noruego Haaland le provocó una lesión en la rodilla y le tuvieron que operar y se perderá el resto del año y será hasta el 2021 cuando vuelva al campo.

Una de las cosas a considerar es el estado anímico de los jugadores alemanes que vieron actividad esta semana en la Fecha FIFA pero que no les fue nada bien como al Manuel Neuer quien se llevó una goleada ante España de 6-0.

El equipo ya ha vuelto a los entrenamientos | Foto: Twitter Bayern Munich

Aun así se espera que no sea un inconveniente para que entreguen el resultado esperado. Como líder en la delantera está el polaco Robert Lewandowski quien tampoco tuvo un buen cierre con su Selección y que no culminó el último partido por decisión de su entrenador.

Pero enfrente tienen un equipo que talvez sea un rival a modo como el Werden Bremen, esta temporada se han metido en el noveno puesto con 10 puntos, producto de 2 victorias, 4 empates y 1 derrota, muy equilibrado en los goles, solo ha permitido 9 y ha marcado 9 lo que le deja una diferencia de 0. Su último partido fue un empate ante el Colonia de 1-1 al igual que los 3 partidos previos, lo que indica que saben defenderse.

El partido será este sábado en punto de las 8:30 am (centro de México) a través de Sky Sports y por la señal de Azteca Deportes en Azteca 7 totalmente en vivo.