Bedoya habla de cuenta bancaria utilizada para sobornos

Nueva York, Estados Unidos.- El ex presidente de la federación de fútbol de Colombia dijo que habló con varios de sus colegas sudamericanos hablaron sobre una cuenta de banco que él utilizaba para recibir sobornos.

En su segundo día de testimonio, Luis Bedoya declaró el martes que habló sobre la cuenta con el ex presidente de la federación paraguaya y también ex presidente de la Conmebol, Juan Angel Napout, el ex presidente de la federación peruana Manuel Burga, y el ex presidente de la federación ecuatoriana, Luis Chiriboga. Bedoya dijo que no abundó en detalles sobre la cuenta en sus conversaciones, pero sí les dijo que era su método para recibir dinero de Mariano Jinkis de Full Play Group, una compañía de mercadeo deportivo que pagó sobornos a cambio de los derechos comerciales de torneos.

Bedoya indicó que no le contó a su esposa sobre la cuenta, pero sí a sus colegas dirigentes del fútbol en Sudamérica.

Bedoya, un ex miembro del comité ejecutivo de la FIFA, se declaró culpable en 2015 de cargos de crimen organizado y fraude bancario por medios electrónicos. El lunes, dijo que recibió más de tres millones de dólares en sobornos entre 2007-15.

Contrainterrogado por el abogado de Napout, Bedoya ofreció detalles sobre una reunión en un hotel en Madrid donde el colombiano dijo que Jinkis le presentó a un catarí antes de la final de la Liga de Campeones de 2010. Bedoya declaró el lunes que Jinkis le dijo entonces que había hasta 15 millones de dólares en sobornos disponibles para dirigentes sudamericanos, a cambio de su respaldo para que Catar consiguiera la sede del Mundial de 2022.

Bedoya también describió la redada en mayo de 2015 en la que fueron arrestados varios dirigentes de la FIFA en un hotel en Zúrich.

El abogado de Napout consiguió que la jueza Pamela K. Chen aceptara como evidencia una carta de 2010 de Bedoya al entonces presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, diciendo que la federación colombiana respaldaba la candidatura de Estados Unidos para el Mundial de 2010. Catar ganó la votación, y Bedoya dijo que cree que los tres sudamericanos en el comité ejecutivo de la FIFA respaldaron a Catar.

Nike ofreció soborno a Luis Bedoya en cambio de elegir a la empresa deportivo como el sponsor oficial de la selección Colombiana de futbol, según testimonio hoy en Brooklyn. — Ken Bensinger (@kenbensinger) 27 de noviembre de 2017

La fiscalía estadounidense argumenta que el respaldo a Catar a cambio de dinero fue parte de la conspiración, aunque no todos los imputados en el caso están acusados de ser formar parte de esa conspiración.

Napout, Burga y el ex presidente de la federación brasileña, José María Marin, encaran juicio en Brooklyn por crimen organizado, conspiración para cometer fraude bancario electrónico y lavado de activos.

Con información de AP