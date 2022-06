Beisbol: Carlos Manrique acepta el reto de dirigir la Liga ARCO Mexicana del Pacífico

Carlos Josué Medina Cota Reportero

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Egresado de la Universidad Golfo de México en el año 2015. Comienzo a laborar en Periódico El Debate en febrero del 2017, ingresando al área de redacción en el portal Mundo Seguro. Fue en mayo de ese mismo año cuando llego a la sección de deportes. Me especializo en fútbol y béisbol, dándole cobertura a los equipos profesionales de la ciudad capitalina como los son Tomateros de Culiacán y Dorados de Sinaloa. En este periodo de tiempo, he realizado la cobertura de la Liga Mexicana del Pacífico, en sus diferentes plazas, incluyendo la gran final del 2018, la cual terminó en Navojoa, Sonora con el título de Tomateros, además de la del 2021, igual, con la corona para los capitalinos, así como los respectivos Drafts en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Además de cubrir la Serie del Caribe Guadalajara 2018. Con respecto al balompié profesional, he cubierto tres finales de la Liga de Ascenso Mx Día a día, me gusta colaborar en la página web, en donde de manera constante asisto con notas, tanto a nivel amateur, como profesional. Permitiendo así que el trabajo de esta casa editorial llegue hasta los rincones más inesperados. Asimismo, soy una persona entusiasta al momento de realizar videos y transmisiones en vivo, logrando que la noticia esté al alcance de los usuarios en el preciso momento. Profesional con ganas de crecer y superarse día a día para así seguir entregando un mejor producto a los seguidores de esta casa editorial.