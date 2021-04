Beisbol El “Haper” Gamboa podría ir a los Juegos Olímpicos de Tokio

Los Mochis.- Bastante contento y complacido por acercarse la oportunidad de portar y defender los colores de México en un evento de tal magnitud, así se declaró el brillante infielder mochitense Juan Carlos Gamboa después recibir la noticia que es parte de la preselección de nuestro país de donde saldrá el representativo azteca para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021 que se efectuarán en tierras asiáticas a partir del 23 de agosto.

La noticia de su llamado a la preselección tricolor se la dieron hace algunos días directivos de Diablos Rojos del México y a partir de esa fecha el mochitense aumentó la intensidad de su preparación física que día a día lleva enfocada a su participación con Diablos Rojos del México en la ya próxima campaña de la Liga Mexicana de Verano.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“La verdad me cayó de sorpresa la noticia que me llegó desde México y pues es algo que me llena de orgullo y alegría porque es muy satisfactorio y algo muy motivante llevar los colores de México en una competencia tan importante como son los Juegos Olímpicos, claro, no será nada fácil que sea parte de la selección oficial porque aquí en México hay peloteros de gran nivel, peloteros de mucha importancia que trabajan bastante fuerte día a día para ser mejores, será algo muy difícil que ojalá se haga realidad, será una experiencia increíble y muy agradable”, comentó el ex jugador de Cañeros de Los Mochis en la entrevista vía telefónica con EL DEBATE.

El “Haper” Gamboa, nacido el 18 de abril de 1991 en Los Mochis, agrega que hará todo lo posible por ser parte de ese selectivo nacional que tiene como manager a otro mochitense distinguido como es el caso de Juan Gabriel “Guaguel” Castro, actual coach de infield de Filis de Filadelfia “estoy trabajando los el aspecto de beisbol y alimentación y trabajo en lo físico mañana y tarde, es una labor agobiante pero la hacemos con gusto porque quiero tomar gran forma para poder cumplir con el gran compromiso que representa el jugar con un equipo de tanto prestigio como es el de Diablos Rojos del México y el de jugar en los Juegos Olímpicos donde estaría conviviendo con reconocidos peloteros de todo el mundo en otra gran experiencia como la que tuve en las Series del Caribe de Puerto Rico 2020 y en Mazatlán 2021 donde tuve la gran oportunidad de compartir el terreno de juego con peloteros del nivel de Yadier Molina y Robinson Canó, algo inolvidable para mí”, comentó Gamboa, que integra el trio de jugadores de los Diablos Rojos del México que fueron llamados a la preselección nacional, junto con el también infielder ahomense Jesús Emmanuel Ávila y Ricardo Valenzuela.

Leer más: Pumas: No pierde desde hace tres partidos y buscará el triunfo contra el Necaxa

Sobre a Clemente Grijalva.

En referencia a su probable participación en la Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota de primera fuerza regional con los Pascoleros de San Miguel, Gamboa mencionó que “estoy también muy contento por tener la oportunidad a una liga que me dio la oportunidad cuando yo estaba muy joven, es un circuito de excelente nivel y qué bueno que hayan decidido abrir las puertas a los jugadores profesionales, es un honor para mí el tener la oportunidad de jugar nuevamente ahí y con un equipo de bastante respeto como es el de Pascoleros de San Miguel. Vamos a poner el máximo esfuerzo para hacer un buen papel”, culminó Gamboa, que el 2010 estuvo en sucursales de los Mets de Nueva York y el 2014 hizo su debut en Liga Mexicana de Verano con Diablos Rojos del México bateando un excelente .306 con siete cuadrangulares y 50 carreras impulsadas en 95 partidos.

Leer más: Conoce los 3 diseños de uniforme que la Delegación Mexicana podría utilizar en los Juegos Olímpicos

Su debut en la LMP con Cañeros de Los Mochis se registró en la edición 2010-2011 y en 2018-19 pasó a Yaquis de Ciudad Obregón por el serpentinero Daniel Duarte.