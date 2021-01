Béisbol: “El enfoque no se pierde”, Ramiro Peña

Culiacán, Sinaloa.- Comenzó la postemporada de la Liga ARCO Mexicana del Pacifico y los Tomateros de Culiacán tienen en su fila a un hombre que sabe cómo jugar y para muestra la última, en donde se convirtió el MVP de la final. Así es, estamos hablando de Ramiro Peña, quien este 2021 tiene como objetivo volver a llevar a los guindas a lo más alto.

“Me gusta ganar, sé que a veces se pierde, pero a mí no gusta. El enfoque no se pierde y más en enero. Además de la familia. Si ganas vas a estar bien”, dijo el regiomontano. Ramiro no deja de trabajar a pesar de su experiencia en las mejores ligas del mundo y cada día busca ajustar detalles para aportar al club culiacanense.

“Hay que afinar detalles. Nunca es suficiente, hay que ser mejor cada día, seguir perfeccionando lo que uno sabe y lo que no trabajar en ello. Hay que mantener el enfoque de lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer”, expresó, argumentando, que el estar concentrado también es clave para marcar diferente en las fiestas enero.

“La verdad que la concentración en play offs es mejor, que es lo que le atribuyo yo para tener los mejores resultados. Pero también el deseo de ganar, el que tanto quieres quedar campeón. Hay veces no es tanto el swing, sino las ganas que tengas”.

Por su parte, el oriundo de la sultana del norte, sabe que temporada con temporada ha mejorado aspectos, pero no se duerme en sus laureles y sigue trabajando como si fuera un novato. “He evolucionado. Año con año esa es la meta, el ver en que puedo mejorar e ir puliendo donde uno tiene errores para ser más completos”, explicó.

Por último, se dio tiempo para mandarle un mensaje a la Nación Guinda. “Muchas gracias por el apoyo, las pruebas de afecto siempre están. Es muy bonito el saber que vienen apoyarte, muchas gracias también a quienes nos apoyan desde casa.