Béisbol: "El sueño de todo niño es ganar una Serie Mundial" Julio Urías

Culiacán, Sinaloa.- La actual sensación del béisbol mexicano, Julio Urías se encuentra en la capital sinaloense disfrutando de las fiestas de fin de año con su familia. El joven de 24 años de edad habló a los medios de comunicación y no dejó pasar la oportunidad de mostrar su orgullo y emoción por haber ganado la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles.

¿Cuáles son tus impresiones sobre ganar el Clásico de Otoño?

El sueño de todo niño es ganar una Serie Mundial, pero cuando lo cumples es muy difícil de creértelo.

¿Qué pensaste cuando te dieron la bola en ese juego seis?

Es el trabajo de uno, sabía que había chance de lanzar esa noche y gracias a Dios se pudo hacer ese trabajo.

¿Cómo te sientes de estar de regreso en la Higuerita?

Se siente muy bonito, es mi gente, con quien yo crecí. Ahí tengo mi casa, sigo viviendo. Platícanos de aquella última salida que tuviste como abridor, en donde sales a pesar de tener la posibilidad de ganar el juego y el manager te quitó esa posibilidad. Después de que pasa todo uno piensa las cosas y la verdad si estuve un poco molesto por la forma en que salí.

Pienso que merecía haber sacado ese quinto inning, pero son decisiones de ellos. Salí un poco frustrado por que quería darle más descanso al bullpen, pero se dio el resultado.

¿Había presión en el clubhouse?

La presión siempre está y más cuando es el equipo grande. Desde el spring training nos empieza a llegar, por que las expectativas son altas, pero ya sabemos estar en esa posición.

Cubriste varios roles en la temporada, ¿con cuál te sentiste más cómodo y en cual te gustaría quedarte?

A mi me gusta abrir, desde niño y hasta en ligas menores lo hice. Me gusta la competencia, enfrentarme al line up dos o tres veces. Tengo la experiencia de salir de bullpen, he cerrado juegos y como lo digo todo se da a los compañeros que tengo a un lado.

Inicia la Juliomanía, misma situación que vivió Fernando Valenzuela ¿qué dices al respecto?Siempre lo he dicho, Fenando Valenzuela solo habrá uno y lo que él hizo es lo que hizo Julio César Chávez en el boxeo, es decir, no le quitamos méritos a los demás boxeadores, simplemente que eran los mejores en su ramo. Uno trata de hacer su trabajo y si Dios nos manda esa satisfacción no les digo que no.

¿Cuál fue tu sentir al ser recibido por el presidente?

Nunca me imaginé estar a un lado de un presidente y que me invitara a su oficina es algo muy bonito.



¿Qué viene para Julio Urías en el 2021?

Espero seguir en la rotación. Es un equipo talentoso. Me preparo igual para llegar fuerte a la rotación.

Un año más sin jugar con Tomateros de Culiacán. Si, yo había hablado con Mario Valdez cuando inició la pandemia y le comentaba que si no lanzaba los innings necesarios que ellos me pedían había posibilidad de venir para acá, así que les dije que me alistaran la camisa, pero ya con la serie y empezar en octubre, fue más difícil.