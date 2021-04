Beisbol: Esteban García se abre paso por Estados Unidos

Culiacán.- Un sinaloense está causando estrago en el torneo de béisbol de la Academia IMG con el equipo de Ascender. Se trata del joven mazatleco Esteban García, quien en estos momentos está quemando los departamentos de bateo.

El porteño ha radicado la mayor parte de su vida en Estados Unidos, en donde siempre ha reforzado sus habilidades dentro del béisbol y que se sigue afianzando a tal grado que ya recibió becas de parte de la Universidad de Clemson y Michigan State University.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Además de que al finalizar el verano estará acudiendo a Nueva York, Florida y Los Ángeles, en donde estará realizando try outs, en donde acuden scouts de diversas universidades, ahí estará mostrando su nivel tanto a la defensiva, como a la ofensiva.

“Será una gran experiencia porque será más reconocido y más universidades me podrán ver”, dijo García, que actualmente lidera el rubro de carreras remolcadas con diez, además de que se encuentra en segundo lugar de bateo con average de .400. El sinaloense redondea sus números con seis carreras anotadas y cuatro bases por bolas recibidas.

Leer más: Juegos Olímpicos: Fallece por Covid-19 Diána Igaly campeona olímpica en 2004

El buen momento que vive García se lo atribuye a los consejos que le ha brindado el ex pelotero venezolano, Roger Cedeño, que jugó por espacio de once temporadas en las Grandes Ligas y quien actualmente es su coach de bateo.

“Es un buen entrenador, me ha ayudado mucho con el swing, a ver mejor la pelota. Estamos todos los días y entrenando todos los días a la semana. Hay muy buen nivel de béisbol aquí, mis compañeros me ayudan a mejorar y yo a ellos. Esto nos ayuda a ser mejores jugadores todos los días”, dijo Esteban a esta casa editorial.

Leer más: ¿Qué se necesita para que un deporte sea considerado para Juegos Olímpicos?

Por último, Esteban tiene como objetivo seguir creciendo dentro del rey de los deportes “Hay que seguir adelante, ayudar al equipo. Pero también quiero tener buenas estadísticas personales para así obtener buenas oportunidades en buenas universidades. Hay que seguir trabajando, no porque me valla bien me voy a relajar”, explicó el mazatleco, quien por un largo de tiempo radicó en la capital sinaloense, en donde dio sus pininos en la liga Culiacán A.C; pasando más adelante por la Liga Tijuana Municipal, Eastlake Little League y San Diego Show y uno de sus más grandes sueños es algún día debutar con los Venados de Mazatlán en la Liga ARCO Mexicana del Pacifico.