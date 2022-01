Beisbol: Mazatleco Carlos Tirado firma con Piratas de Pittsburgh

Mazatlán.- El pelotero Carlos Iván Tirado Magaña, una de las tres primeras firmas de Venados de Mazatlán en la temporada 2021, cumplió su sueño al estampar su firma para formar parte de Piratas de Pittsburgh.

Talento nato

Oriundo de El Habal y con apenas 16 años, Tirado Magaña cumplió su sueño de llegar a un club de las Grandes Ligas.

“Me siento muy contento, emocionado, es algo que desde niño lo había trabajado, se trabajó muy duro para llegar y ahora tendré que trabajar más para formar parte Piratas y portar su uniforme”, compartió.

El joven Carlos Tirado posando con el contrato ya firmado el 17 de enero. Foto: Cortesía club Venados.

Salido de la Liga Mazatlán, el primera base tuvo un 2021 de mucha actividad. Durante el verano fue firmado por Acereros de Monclova, donde se mantuvo en actividad.

Posteriormente estuvo en Estados Unidos, donde debutó en una Liga Independiente con el equipo de Rocky Mountain Vibes, donde llamó la atención de la organización de Pittsburgh al batear .253 en 33 juegos, con cuatro jonrones y ocho carreras remolcadas.

Rol con Venados

Durante el 2021, Venados de Mazatlán lo anunció como una de sus tres primeras firmas y durante la pretemporada sería Roberto Saucedo quien lo visitó en el Teodoro Mariscal.

“Fue un proceso largo. En Mazatlán me vio Roberto Saucedo, muy contento que fuera él quien me haya dado seguimiento. Después me fui con Monclova a la Liga Invernal y en tres juegos me avisaron que sería firmado”, recordó López.

LEER MÁS: LAMP: Los dos Venados en la serie final

Apoyado siempre por su familia, el egresado de la Liga Mazatlán, Carlos Iván Tirado Magaña, agradeció el apoyo incondicional que siempre le han brindado.

“Juego beisbol desde los 3 años y siempre he contado con el apoyo de mi familia, estoy muy agradecido con ellos, ahora no vamos a parar, este es un paso, hay que seguir trabajando para portar el uniforme de Piratas”, explicó el pelotero de 16 años.

La firma

LEER MÁS: Marco Fabían se convierte en refuerzo de los Cañoneros de Mazatlán FC

Fue Raúl López, supervisor de scouteo de Piratas de Pittsburgh en México, el encargado de la firma de Tirado Magaña con la organización de MLB para las siguientes campañas en Estados Unidos.