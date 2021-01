Beisbol: México y su nutrida participación en casa en Serie del Caribe

Mazatlán, Sinaloa.- El 2005 quedó para la historia: el representante de México, Venados de Mazatlán, el campeón de Liga Mexicana del Pacífico, fue el anfitrión de la Serie del Caribe y logró la corona con formidable récord de cinco triunfos y una derrota.

De la mano de Juan José Pacho, Venados se convirtió en el primer equipo ser representante de este país y coronarse en su propio estadio, algo que hasta la fecha nadie ha logrado.

Mazatlán ha tenido participación histórica en Serie del Caribe, además de portar dos campeonatos (2005 y 2016), desde lo que fue el ingreso de la Liga Mexicana del Pacífico en 1970 al seno de la Confederación del Caribe y con ello la oportunidad de México para formar parte de lo que se convertiría en el “clásico caribeño”.

lnicios

La historia de este país dentro del beisbol caribeño inició en 1974. El primer escenario fue Hermosillo y Mazatlán portaba el título de campeón de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), sin embargo, concluyó su participación en cuarto lugar con marca de dos ganados y cuatro perdidos.

Sería cuatro años después (1978) cuando la Serie del Caribe regresaría a México. En esta ocasión fue el puerto de Mazatlán la sede del evento.

Alfonso Calderón, entonces gobernador del estado, brindó todo el apoyo y se vivió una gran fiesta al coincidir con la celebración del tradicional carnaval. Tomateros de Culiacán fue el equipo que portó el uniforme de México, pero al concluir el torneo alcanzó el cuarto lugar, con marca de 1-5.

Estadio Teodora Mariscal casa de los Venados de Mazatlán y sede de la Serie del Caribe 2021 | Foto: Jam Media

En 1982, el clásico caribeño llegó de nuevo a Hermosillo, siendo este equipo el campeón de la LMP y que concluyó su compromiso en casa con marca de 2-4. Para 1985, Mazatlán y sus Venados se convertirían en los “Salvadores de la Serie del Caribe”, ante la negativa por parte de República Dominicana en albergarla, luego de los números rojos arrojados una edición anterior.

La Confederación del Caribe sostuvo una reunión con el entonces gobernador Antonio Toledo Corro, que dio todo el respaldo para su realización en el puerto, lo mismo que el alcalde Quirino Ordaz, y se tuvo como resultado un evento extraordinario que coincidió de nuevo con el carnaval y un palenque. Un digno segundo puesto ocupó Tomateros de Culiacán con una marca de 3-3, y el campeón fue República Dominicana.

Otra sede para Hermosillo

En 1987, Venados de Mazatlán volvió a ser figura del clásico caribeño, el cual llegó de nuevo a Hermosillo, y al concluir, los porteños ocuparon el tercer lugar con marca de 2-4.

Mazatlán albergaría por tercera ocasión la Serie del Caribe, ahora en 1989, con Francisco Labastida Ochoa como gobernador del estado, que apoyó a Águilas de Mexicali, el representante de México, que ocuparía el lugar tres, con marca de 2-4.

En 1992, Hermosillo fue sede y su representante, Naranjeros, culminó con récord de 3-3.Tuvieron que pasar cuatro años (1993) para que la fiesta del beisbol caribeño regresara a Mazatlán y con ello una nueva remodelación para la casa de Venados.

La última ocasión que se tuvo una Serie del Caribe en México fue en 2018 en Jalisco con Puerto Rico como campeón | Foto: Jam Media

Los rojos ansiaban representar a México en su casa, objetivo que lograron al vencer en la final de la LMP a Águilas de Mexicali por 3-0, con jonrones de Jim Butterfield y Pablo Machiria.

El evento en Mazatlán resultó un éxito económico y deportivo, al final, los Venados de México concluyeron su participación en la tercera posición, con marca de 2-4. En 1997, Hermosillo volvió a ser sede y Tomateros de Culiacán, el campeón de LMP, no pudo coronarse pese a terminar con cuatro éxitos y dos fracasos. En 2001, Culiacán fue la sede y Naranjeros (México) culminó con 3-3.

Lo histórico

Sin duda, las emociones más fuertes se vivieron en el 2005, año en que Venados de Mazatlán marcarían un hecho sin precedente, en lo deportivo y económico. La ciudad vivía una fiesta en toda la extensión de la palabra: el beisbol y el carnaval fueron una vez más la combinación perfecta para un resultado favorable a los ojos del mundo.

En el terreno de juego, Venados de Mazatlán fue el encargado de representar a México, y lo hizo de gran manera al lograr ser campeón de la Serie del Caribe en su propia casa, además de su gran actuación con marca de 5-1. En 2009, Mexicali albergó la Serie y Venados defendió los colores de México y terminó con 3-3.

Venados de Mazatlán campeones en la Serie del Caribe en Mazatlán 2005 | Foto Cortesía

En 2013, la sede fue en Hermosillo y Yaquis de Ciudad Obregón, el representante de México, se coronó con récord de 4-3. En 2017 y 2018, las sedes fueron para Culiacán y Jalisco, pero ni Águilas de Mexicali (3-1) ni Tomateros de Culiacán (1-3) pudieron ser campeones. En ambas ocasiones, Criollos de Caguas, de Puerto Rico, se alzó con la corona.

PARTICIPACIONES DE MÉXICO EN CASA

Año Sede Representante

1974 Her. Venados

1978 Maz. Tomateros

1982 Her. Naranjeros

1985 Maz. Tomateros

1987 Her. Venados

1989 Maz. Águilas

1992 Her. Naranjeros

1993 Maz. Venados

1997 Her. Tomateros

2001 Cul. Naranjeros

2005 Maz. Venados

2009 Mex. Venados

2013 Her. Yaquis

2017 Cul. Águilas

2018 Jal. Tomateros