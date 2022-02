Beisbol: "Nunca voy a dejar el deporte que amo" Óliver Pérez

Culiacán.- La leyenda culichi, Óliver Pérez Martínez, habló esta tarde por primera vez ante los medios de comunicación tras anunciar que pondrá fin a su larga y exitosa carrera tras finalizar la campaña 2022-23.

El mexicano con más temporadas disputadas en la historia de las Grandes Ligas explicó los motivos que lo han llevado a tomar esta decisión, y dejó en claro que jamás dejará de estar ligado al deporte que ama, el beisbol.

¿En qué momento decidiste optar por dejar el beisbol?

Fue una decisión ya platicada con mi familia, lo platicamos en invierno. Mi sueño era terminar una temporada tanto en verano como en Culiacán, y las circunstancias y el tiempo fueron lo que me llevaron a tomar esta decisión. Quizás lo que está pasando en Estados Unidos (la huelga) fue algo que me llevó a tomar la decisión, y la tomo contento como siempre lo he expresado.

¿Qué sigue para ti?

Lo que empieza va a terminar. Cuando llegue el día de retirarme le voy a dedicar tiempo a mi familia, tengo diez años que ando para arriba y para abajo, y es muy difícil como padre. Es algo que le agradezco a mi esposa el haberme ayudado en esos momentos.

¿Te ha pasado por la cabeza seguir en alguna institución tras tu retiro?

Uno cuando ama tanto el deporte que juega desde niño nunca se retira. Nunca voy a dejar el beisbol, quizás uno brinca la linea y ahí se queda como aficionado, pero yo nunca lo voy a dejar. Hay muchas cosas que tengo en mente, pero tengo que planearlas bien para que salgan bien. Eso sí, siempre voy a ser aficionado de Tomateros.

¿Cómo te gustaría que fuera tu último juego en tu carrera?

Cuando estoy acostado es cuando empiezo a soñar cosas. Me estoy imaginando el estadio lleno, todo mundo emocionado y me gustaría batear. Es una cosa que no se ha visto, pero me gustaría batear, veremos si Benjamín Gil quiere, veremos si se puede. Pase lo que pase quiero quedar en la historia.

Si pudieras quedarte con 3 momentos importantes en tu carrera ¿Cuáles serían?

El primero es cuando ponché a Ichiro Suzuki (en su debut en GL), ese fue el sueño que todo beisbolista ha tenido. Era una gran figura, y fue ante 60 mil personas, estaba nervioso, pero al primer pitcheo se me fue el nervio. El segundo fue cuando lancé con Mets, y la tercera está por llegar en el Estadio de los Tomateros.