Beisbol: Teodoro Higuera felicita a Julio César Urías

Gran apoyo.

El año de 1986 fue grandioso para el beisbol mexicano, pues dos de sus dos grandes figuras como lo son Teodoro Higuera y Fernando Valenzuela cumplieron con fabulosas campañas en Grandes Ligas que los catapultaron a las máximas alturas.

Dos lanzadores mexicanos con 20 o más triunfos en esa edición, hazaña que Julio César Urías está muy cerca de lograr con Dodgers de Los Ángeles.

Teodoro Higuera, apenas en su segunda campaña en la gran carpa, pudo cumplir en ese tiempo con una actuación que se puede definir como extraordinaria poniendo números de 20-11 con una efectividad de 2.79 y 207 ponches.

Una fabulosa producción que le dio el segundo sitio en la lucha por la conquista del prestigiado trofeo Cy Young de la Liga Americana, perdiendo la pelea con el súper estrella del montículo Roger Clemens que cerró el año con un excelso trabajo de 24-4 en ganados y perdidos, una efectividad de 2.48 y 238 rivales pasados por la “piedra”.

Fue una ocasión especial para el zurdo sinaloense, ya que logro la doble decena de triunfos en una competencia muy difícil, algo para elogiar en Higuera que pudo completar una brillante carrera de nueve años en las Mayores dejando números en global de 94-64 en juegos ganados y perdidos con una efectividad de 3.61 con 1081 ponches y 1380 entradas de trabajo en los 213 partidos donde vio acción.

Fernando Valenzuela también dejó su huella en ese mágico 1986 con una producción de 21-11, una efectividad de 3.14 y 207 ponches .

“Fue una campaña fabulosa, la recuerdo muy bien por todo lo que nos dejó a mí y a Fernando, fue la temporada que prácticamente me dio a conocer con esos 20 triunfos y ahora me da mucho gusto que otro lanzador sinaloense como es Julio Urías esté muy cerca de lograrlo, le deseo la mejor de las suertes a Julio y estoy seguro que en unos años más será todo una figura en Grandes Ligas”, comentó el ex lanzador de los Cerveceros de Milwaukee a EL DEBATE en entrevista vía telefónica.

Higuera fue a su segundo Juego de Estrellas en ese 1986 y terminó 15 en la lucha por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Para el premio Cy Young superó a rivales de la talla de Mike Witt (18-10, 2.84 y 208 con California), Dave Righetti (8-8, 2.45 y 83 con Yankees), Jack Morris (21-8, 1.72 y 166 con Detroit), y a Mark Eichorn (14-6, 1.72 y 166 con Toronto).

Por su parte, Fernando Valenzuela ganó el campeonato en juegos ganados de la Liga Nacional, estuvo en su sexto Juego de Estrellas, ganó su primer Guante de Oro y quedó segundo en la lucha por el Cy Young que le ganó Mike Scott (18-10, 2.22 y 306 con Astros de Houston).

“La verdad me gusta mucho cómo lanza Julio Urías, pero todavía le falta aprovechar más su talento, es un lanzador que batalla con la locación de picheos y cuando él domine eso será un gran estrella, con eso estará al nivel que nosotros tuvimos, es un pitcher valiente y ojalá que este año logre esa marca de 20 triunfos, le deseo la mejor de las suertes y estoy seguro que lo va a lograr”, comentó Higuera que se retiró de las Mayores en 1994.

“Yo le auguro una carrera brillante a Julio, es un joven que tira fuerte, es inteligente y valiente en la loma, debe ser un pitcher de muchos años en Grandes Ligas favorecido también por el esquema de picheo con muchos relevistas ayudando a los inicialistas, antes tenías que lanzar muchas entradas en cada juego para poder aspirar a una victoria pero ahora esa labor la hacen los relevistas de la sexta entrada en adelante y eso le ayudará mucho a él”

El zurdo comenta que la temporada pasada en LMP, tuvo el gusto de conocer a Julio Urías en un juego en Ciudad Obregón y aprovechó para darle algunos consejos. “Estuvímos platicando un buen rato y me agradó mucho porque es un joven que escucha y se deja ayudar, mi recomendación fue que siga trabajando fuerte física y mentalmente, que utilice bien al coraje en la loma y que no quiera hacer de más, le deseo mucha suerte a Julio, que no sufra ninguna lesión y le pido a Dios que nos lo conserve por mucho tiempo más para verlo muchos años más en Grandes Ligas”.