Béisbol: Volvieron las ligas infantiles

Culiaicán.- Con el entusiasmo a tope, pequeños y jóvenes peloteros regresaron a los entrenamientos dentro de las ligas infantiles y juveniles dentro de la capital sinaloense. Será un por espacio de un mes cuando los beisbolistas estarán realizando sesiones de trabajos en sus respectivos circuitos, dejando abierta la posibilidad de poner en marcha los torneos oficiales durante el mes de febrero, situación que se evaluará a finales de enero durante la

Junta de Consejo Nacional.

Los padres de familia también se encontraban presentes durante los entrenamientos y se mostraban entusiasmados por que sus pequeños vuelvan a divertirse en los diamantes. “Está muy bien que hayan regresado, porque del otro modo solamente se la pasaban encerrados y ya aquí tendrán la manera de entretenerse, ya jugando. Mi nieto se puso bien contento”, dijo

María del Carmen Romo, abuela de un pequeño de los Padres de la categoría 1, además de mostrarse conforme con las medidas sanitarias que existen. Asimismo, algunos padres de familia mostraron un poco de incertidumbre, sin embargo, a la vez reconocen que esto será de gran utilidad en la vida diaria de sus hijos.

“Creo que estamos a la expectativa de que todo mejore, pero del otro lado contento. Los niños son muy sedentarios, solamente sentados jugando videojuegos y comiendo dulces, lo que puede provocar enfermedades, así que por ese lado está bien, solamente hay que tomar las medidas necesarias”, explicó Fernando Curiel, padre de Miguel Curiel de los Yankees de la infantil menor.

Los pequeños beisbolistas regresaron al terreno de juego

Ricardo Nevárez

Comprometidos con el beisbol

Integrantes de la Asociación Sinaloense de Beisbol dan sus impresiones sobre la responsabilidad que tomarán desde este año hasta el 2025 Se cerró la convocatoria para aquellos interesados en llevar el rumbo de la Asociación Sinaloense de Beisbol durante el periodo 2021-2025 y solamente una planilla logró registrarse, la denominada Todos Unidos por el Beisbol de Sinaloa, la cual encabeza Fernando Hernández Rubio, actual dirigente de la ASB.

“Muy contento y agradecido por todo el apoyo que he recibido, los mensajes de aliento que nos motivan a seguir promoviendo el beisbol. Agradecido también con las personas que aceptaron formar parte estos cuatro años de la Asociación Sinaloense de Beisbol”, señaló Hernández ante el respaldo que recibió para mantenerse al frente.

Padres de familia apoyan al momento del bateo

Ricardo Nevárez



Uno de los propósitos del también conocido como el Güero será el de mantener la pelota sinaloense amateur dentro de los primeros planos, además de impulsar nuevas categorías. “Queremos seguir engrandeciendo nuestro estado, que es un referente para el beisbol nacional.

"Le vamos a seguir dando prioridad a las categorías de veteranos y superveteranos, así como femenil, para que vuelva la participación de Sinaloa en estos torneos que son de mucha importancia y fogueo. La categoría 17 y 18 es otra de las inquietudes que tenemos para participar".

"Agradecemos a la Femebe la confianza que nos regresó a Sinaloa para que nosotros sigamos fortaleciendo el beisbol de acá. Sinaloa es cuna de beisbolistas profesionales”. La planilla encabezada por Hernández se complementa por Enrique Hernández de la Torre (vicepresidente).

Vista de los padres de familia durante el regreso de las ligas juveniles

Ricardo Nevárez

Luz Alicia Gordoa (secretaria), Manuel Morales Ochoa (tesorero), Héctor Loaiza (tesorero), Humberto Bonilla y Julio César López, ambos con el cargo de Asuntos Jurídicos. Rosario Alberto Leyva será el jefe de ampayeo, Gilberto Escobar, encargado de prensa; mientras que Juan Carlos Valle, Sergio Méndez, Ricardo Verduzco, Oscar Soto, y Josué Gómez se encontrarán en la Comisión de Honor y Justicia.

Por último, José Lavagnino, Plácido Pinto, Víctor Soto, José Chavarín, Jesús Escopelitis y Rubén Martínez formarán parte de la Coordinación Deportiva. “Con el acercamiento que tengo en el beisbol infantil como directivo, me di cuenta que me gusta servir. Fernando me invitó a colaborar y me interesó porque me gusta la intención de apoyar el beisbol infantil y juvenil”, expuso Loaiza.