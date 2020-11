Beisbolistas lamentan cancelación de ligas

Guasave, Sinaloa.- Luego de la cancelación de las ligas de beisbol de Segunda Fuerza la Campesina y Vicente Gutiérrez, los beisbolistas del municipio lamentan el hecho de que no podrán tener actividad durante todo el año y piden a las autoridades analizar la situación del deporte en el municipio, ya que consideran que otras actividades como la apertura de bares y plazas presentan un mayor riesgo para el contagio del coronavirus.

Los deportistas aseguraron que en otros municipios ya se encuentran jugando las ligas de todas las disciplinas.



Opiniones

Orlando Espinoza, un pícher que participa en la Liga Campesina y en la Arturo Péimbert Camacho, aseguró que la decisión de las autoridades afectará a todos los deportistas, ya que se tendrá sin jugar durante todo el año.

“Creo que será algo difícil para muchos jugadores, porque lo poco o mucho que les ofrecen a los jugadores en los equipos es de mucha ayuda para cada uno de nosotros”, explicó.

El lanzador zurdo también dijo que no sabe qué esté pasando con los encargados del deporte y los que dan luz verde en Guasave para dejar jugar, ya que en ciudades como Los Mochis y Angostura ya hay ligas de beisbol y otros deportes.

“En Angostura acaba de terminar una liga también y todo salió como se esperaba, por qué solo en Guasave no nos dejan jugar?”, comentó.

Ricardo López, otro beisbolista del municipio, dijo estar en desacuerdo con el municipio por no dejar que haya beisbol, ya que en todos los municipios del estado se puede jugar, solo en Guasave no, y cree que es el deporte que cumple con todas las normas que el sector salud pide, además que el deporte es lo primordial para no enfermarse.

“No entendemos el porqué no dejan que se lleven a cabo juegos”, especificó.

Para finalizar, pidió a las autoridades del deporte que analicen bien la suspensión de las ligas, ya que en todo el estado ya hay deporte y dijo que todos quieren que haya.

“¿Por qué beisbol profesional sí hay y amateur no? qué no es lo mismo, es beisbol. Creo que si hay una liga debe de haber todas, que no sean injustos”, declaró.

Otra opinión

Por otra parte, el estelar jugador Manuel Alejandro Rodríguez, dijo que todos saben por la situación que estamos pasando y que es algo delicada, pero que ya es mucho el tiempo que ha transcurrido sin estar en actividad y que la decisión que tomaron los delegados de la liga es buena para seguir cuidándose, pero que en su opinión cree que debieron haber jugado esta temporada, porque tienen que empezar a saber llevar las cosas y empezar a vivir con ello, porque si no, no se va poder avanzar.

“Cómo puede ser posible, con todo respeto hacia los propietarios y trabajadores de antros, cantinas, y esas cosas, que sí permitan que esté abierto donde hay aglomeración de personas y el deporte en general no, es la parte donde no estoy de acuerdo con el gobierno,” expresó.

“Simplemente lo que queremos es deporte, queremos jugar, siempre y cuando cumplamos con las medidas de salud necesarias. Aprender a vivir con esto porque mientras no haya una vacuna seguiremos encerrados sin actividad oficial. “Créeme que soy consciente de la situación porque tengo familia y me cuido y la cuido, la decisión de cancelar es buena pero también hubiese sido buena si se hubiera jugado”, dijo.

Para finalizar, aclaró que las autoridades no están siendo parejas y que cree que deben ser más parejos en cuestión de los permisos, y expresó que el Imudeg no se escucha para nada y que se supone que es apoyo para los deportistas.