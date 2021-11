¡Belleza extrema! Alexa Dellanos se lleva el premio a la mejor foto en lo que va del año

Estados Unidos.- Luego de que Alexa Dellanos estuviera de paseo por la Ciudad de México y dejar a unos miles enamorados, ahora se ha encargado que más personas en Miami y en redes sociales principalmente tambien lo hagan y es que luego de una pequeña sesión fotográfica que se hizo en un auto ha generado mucha interacción y es que no es para menos, ahí la modelo dejó claro que como ella pocas o ninguna en las redes sociales, no por nada más de 200 mil personas ya dejaron su likes y comentario.

"Demasiado nunca es suficiente", fueron las palabras de Alexa Dellanos y según se ve en la primera imagen podría saberse a que se refiere pero eso se lo dejó a sus fans para que pensaran lo que más les parecía correcto. La imagen que está volviendo locos a su nutrida comunidad tiene que ver con sus atributos traseros, la influencer sorprendió con la pose que utilizó dándole mucho protagonismo y lo mejor es que logró lo que buscaba, ser la tendencia luego de tan reveladora imagen.

Todo fue mucho más espectacular tambien gracias al atuendo que decidió utilizar que constó de un top blanco sujeto en su espalda por unos delgados cordones, pero claro el pantalón fue el que se robó las miradas, en una tonalidad beige y con algunas figuras de lo que parecen ser lunas fue que Alexa Dellanos cautivó a sus fans, sentada en la orilla del asiento y mirando fijamente la cámara con una mirada tierna fue que consiguió la que hasta ahora podría ser considerada la mejor foto de lo que va del 2021 para las influencers que dominan las redes sociales.

La mejor foto de Alexa Dellanos en lo que va del año | Foto: Instagram Alexa Dellanos

Aunque para del goce de sus fana no fue la única foto que compartió con ese outfit, al menos un par más fueron publicadas pero ya fuera de la camioneta, aún así con el centro de atención en una sola zona. Y si eso no había sido suficiente compartió un video para cerrar con broche de oro su dominio en las redes sociales. No por nada más de 5 millones de personas la siguen día y noche para estar al pendiente de sus publicaciones.

Ya días pasados había comprobado que es dueña de una figura que enamora y genera muchas envidias, se atrevió a utilizar algunos trajes de una sola pieza y ceñidos a su figura lo que dejó más que comprobado en que nivel se encuentra entre las divas de las redes sociales que más seguidores tiene y que es de las más aplaudidas por el contenido que comparte, aunque por momentos pase mucho tiempo sin publicar nada, pero cuando tiene el material no hay quien lo haga mejor que ella.