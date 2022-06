¡Belleza extrema! Manelyk González llegó a un siguiente nivel con picante traje de baño

México.- Manelyk González se caracteriza por ser directa y fuerte en sus decisiones y eso lo aplica hasta para vestir al punto de que uno de sus más recientes atuendos reflejó a la perfección esa forma de ser y no podría estar representado de otra forma que no fuera un traje de baño en color rojo, algo que para la influencer fue un 10 ante sus fans quienes quedaron encantados con las fotos.

La tan apreciada cuenta de Instagram de Manelyk González se convirtió en el lugar ideal para compartir algunas fotos de su más reciente visita a la playa. Ahí la influencer sabiendo lo que tiene y cómo sacarle provecho no dudó en tomarse las fotos que ya muy seguramente se han convertido en algún fondo de pantalla de algún fans.

En total fueron 3 fotos en donde Manelyk González destaca en su totalidad el traje de baño que en ese intenso color, más los rayos del sol fue una verdadera obra de arte. Por si le faltaba algo algo especial el coqueto atuendo tambien dejó ver un poco del trabajado físico de la ex Acapulco Shore que dicho sea de paso es uno de los más impactantes de las redes por lo perfecta que luce.

Así de espectacular lucía la influencer | Foto: Instagram Manelyk González

En cuestión de números las cosas tambien van de maravilla, al momento as 3 fotos han reunido más de 224 mil likes y sigue en aumento pues no hay razón de perdérselo, además de que tiene muchos seguidores que muy seguramente no se han enterado y una vez que sepan tendrá una fotografía nueva y más especial que nunca.

El color rojo siempre ha sido el color de Manelyk | Foto: Instagram Manelyk González

Manelyk González desde su aparición en el reality dejó claro que lo suyo es ser el centro de atención, con el tiempo le entró al mundo del gym y poco a poco ha logrado ser una de las figuras más imponentes de las redes y gracias a su popularidad no hay quien le niegue lo bella que es.