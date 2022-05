¡Belleza impresionante! Daniella Chávez cautiva las redes sociales con una espectacular sesión de fotos (Video)

Como nunca la habías visto, así se mostro la modelo e instagramer chilena, Daniella Chávez, quien poso para una sesión de fotos en una falda en color blanco y una blusa rosa que lo acompaño con un video en su cuenta oficial.

Daniella Chávez causo un gran impacto entre sus seguidores con este video de su sesión de fotos, ya que tuvo más de 100 me gusta en poco tiempo de estar arriba en su cuenta oficial de Instagram.

La respuesta no tardo en hacerse por parte de los internautas, quienes inundaron la publicación con muchos comentarios alabando la belleza y monumental figura de la modelo chilena.

La modelo chilena ha estado rompiendo el mundo de las plataformas digitales con buen contenido a base de videos y sesiones de fotos en diferentes atuendos, ya que Daniella Chávez sabe muy bien como conquistar los corazones de todos.

Se le ha visto siempre muy activa en sesiones de fotos en traje de baño, en atuendos muy elegantes, así como también en vestimentas deportivas cuando esta en el gimnasio o al aire libre.

Chávez es de las modelos e instagramers que no para en su trabajo diario en sus redes sociales, ya que no para en su contenido y no pasa un día cuando ya esta compartiendo más de su material en su cuenta oficial.